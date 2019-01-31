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FED: “Faiz artırmaya yönelik konu kısmen zayıfladı”

FED: “Faiz artırmaya yönelik konu kısmen zayıfladı”

31 Ocak 2019 Perşembe 08:49
FED: “Faiz artırmaya yönelik konu kısmen zayıfladı”

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz artırımına yönelik görüşlerinin değiştiğini belirterek, “Faiz artırmaya yönelik konu kısmen zayıfladı.” dedi.

Powell, politika faizini sabit tutma ile sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak  basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Powell, konuşmasının başında ülke ekonomisinin iyi bir durumda olduğuna değinerek, Çin ve Avrupa’da ekonomik büyümenin yavaşladığını, bazı küresel risklerin halen devam ettiğini ve dünyada finansal şartların sıkılaştığını belirtti.

Daha fazla faiz artışına ihtiyaç olup olmadığını görmek istediğini ifade eden Powell, gelecekte faiz artışında  “enflasyonun” kilit rol göreceğine işaret etti.

Powell, Fed’in para politikası araçlarını “ABD ekonomisinin iyi durumunu” devam ettirmek için kullanacağını anlatarak,  enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yakın kaldığını ifade etti.

“Biz para politikasında duruşumuzun şu anda uygun olduğunu düşünüyoruz.” diyen Powell, ülke ekonomisini en iyi şekilde desteklemenin yolunun faiz konusunda “sabırlı” olmaktan geçtiğini söyledi.

Powell, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu aşağı yönlü hareket ettireceğine işaret ederek, sabırlı olma süresinin gelecek verilere bağlı olacağını vurguladı.

Fed Başkanı Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz artırımı konusunda eleştirilerinin Fed’in faizleri sabit tutmasında etkisi olmadığını belirterek, Fed’in hiçbir zaman politik değerlendirmeleri kararlarında hesaba katmayacağını vurguladı.  

Powell, “Fed olarak umursadığımız tek şey, Amerikan halkı için işimizi yapmak ve politika araçlarımızı kullanmaktır. Biz her zaman doğru olanı düşündüğümüz şeyi yapacağız, asla politik düşünceleri dikkate almayacağız ya da çalışmalarımızın bir parçası olarak görmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.  

Gelecekte ekonominin teşvik edilmesi için bilançonun kullanılmasını değerlendireceklerine işaret eden Fed Başkanı Powell, vergi tarifelerinin gayrisafi yurt içi hasılada bugüne kadar kalıcı etkisinin olmadığını söyledi.

Powell, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine değinerek, bu müzakerelerin uzaması halinde iş dünyası güveninde bir düşüş olabileceği uyarısında bulundu.

Küresel ekonominin güçlü olmasının ABD'nin her zaman yararına olacağına değinen  Powell, çekişmeli bir Brexit’in ABD’ye etkisinin olacağına işaret etti

FAİZLERİ SABİT TUTTU, HİSSELER YÜKSELDİ

Fed, yılın ilk toplantısında, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Fed açıklamasında, Fed'in politika faizini sabit tutma kararının oybirliği ile alındığı ifade edilerek bankanın ileriki dönemdeki faiz hareketlerine ilişkin "sabırlı" olacağı mesajı verildi. 

Fed'in faiz artırımlarımda yavaş hareket edeceğine dair yönelik işaretler, hisse senedi piyasalarında pozitif fiyatlanırken, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yüzde 1,5 üzerinde değer 
kazandı.  
 

Son Güncelleme: 31.01.2019 12:01
Anahtar Kelimeler:
Fed
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