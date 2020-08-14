FED'den dijital para birimi çalışması

Fed'in San Francisco şubesince düzenlenen bir etkinlikte konuşan Brainard, doların rolü göz önüne alındığında Fed'in dijital para birimleriyle ilgili araştırma yapması ve politika geliştirmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Brainard, "Fed, muhasebe teknolojileri ve dijital para birimlerinin potansiyel kullanımıyla ilgili aktif olarak araştırma ve deneme çalışmaları yürütüyor." ifadesini kullandı.
Brainard, ABD dolarına yönelik güçlü talebin devam ettiğine işaret ederek, halkın çeşitli ödeme seçeneklerine erişimini sağlamakta kararlı olduklarının altını çizdi.