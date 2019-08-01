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Fed'den 11 yıl sonra ilk faiz indirimi

Fed'den 11 yıl sonra ilk faiz indirimi

01 Ağustos 2019 Perşembe 06:51
Fed'den 11 yıl sonra ilk faiz indirimi

ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çektiğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını bildirdi.Bankanın kararıyla fonlama oranı yüzde 2,00 - 2,25 aralığına çekilmiş oldu.

Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarında ABD'de istihdam piyasasının güçlü seyretmeye devam ettiği ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir seviyede olduğu belirtildi.

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Tutanaklarda komitenin büyümeyi maksimum seviyede artırmayı ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediği belirtilirken, "Küresel ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüme ilişkin göstergelerin ve yumuşayan enflasyon baskılarının ışığında komite faiz oranını yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına düşürmeye karar verdi. Bu eylemimiz komitenin ekonomik aktivitenin sürdürülmesi ve güçlü istihdam piyasası koşullarının sağlanmasını ve enflasyonun komitenin yüzde 2,0 hedef seviyesine getirilmesini desteklemektedir." ifadelerine yer verildi. 

Tutanaklarda, "12 aylık bazda, toplamdaki enflasyon ve yiyecek ve enerji dışındaki enflasyon yüzde 2 seviyesinin altında." değerlendirmesinde bulunulurken, komitenin gelecekte faiz oranlarının belirlenmesi konusunda ekonomik görünüme ilişkin verileri ve gelişmeleri izlemeye devam edeceği kaydedildi. 

Komiteden sadece Kansas City Fed Başkanı Esther George ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren faiz indirimine karşı oy kullandı. 

Fed faiz indirim kararıyla finans krizinden bu yana ilk kez faiz indirmiş oldu.

Son Güncelleme: 01.08.2019 09:58
Anahtar Kelimeler:
FedFaiz Indirimi
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