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FDA, Pfizer/BioNTech'in aşısına tam onay vermeye hazırlanıyor

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına gelecek ay tam onay vermeyi planlıyor.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:15
FDA, Pfizer/BioNTech'in aşısına tam onay vermeye hazırlanıyor

ABD ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech, acil kullanım onayı aldığı COVID-19 aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmak üzere tam onayı için mayıs ayında FDA'ya başvuruda bulundu.

New York Times gazetesinin haberine göre, Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının tam onayı için zaman çizelgesini hızlandıran FDA, süreci gelecek ayın başında tamamlamayı hedefliyor.

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FDA, daha önce aşının tam onay almasının kamuoyunda daha fazla güven uyandıracağının farkında olduğu açıklamasında bulunmuştu.

FDA'ın Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısına tam onay vermesinin ardından ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığının ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de pandemi ile mücadele için FDA tarafından "acil kullanım onayı" verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
PfizerBioNTech Aşısı
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