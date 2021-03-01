FDA, Johnson&Johnson'ın aşısına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cuma günü bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından onaylanması yönünde tavsiyede bulunulan aşıya ilişkin kararını açıkladı.

Açıklamaya göre, Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği ve tek doz olarak uygulanan COVID-19 aşısının acil durum kullanımına onay verildi.

Böylece Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı oldu.

Tek dozu yüzde 66 etkili

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk COVID-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) güncel verilerine göre, ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 70 milyonu geçmiş durumda.

CDC'nin son verilerine göre, ülkede 47 milyondan fazla kişiye ilk doz, 22 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.