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FDA'dan Pfizer'ın COVID-19 ilacına acil kullanım onayı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca "acil kullanım" onayı verdi. "Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.

23 Aralık 2021 Perşembe 09:40
FDA'dan Pfizer'ın COVID-19 ilacına acil kullanım onayı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Pfizer'ın COVID-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca "acil kullanım" onayı verdi.

FDA'dan yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın COVID-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğunun altı çizildi.

Reçeteyle sunulacak ve 12 yaş üstü yüksek riskli hastalarda kullanılacak

Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi.

"Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.

Ağızdan alınan ilacın COVID-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.

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Hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığı açıklanmıştı

Pfizer, 16 Kasım'da COVID-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.

ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

İngiltere COVID-19 ilacına onay veren ilk ülke olmuştu

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de COVID-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

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