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Fbı, Trump\'ın Eski Danışmanı Walid Phares\'i Mısır Devletiyle Bağlantıları Nedeniyle Soruşturmuş

Ankara, 29 Mayıs 20 (.): ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Özel Yetkili Savcı Robert Mueller\'ın talimatıyla, seçim sürecinde Başkan Donald Trump\'ın dış politika danışmanlığını yürüten isimlerden Lübnan asıllı Walid Phares\'i Mısır devletiyle bağlantıları nedeniyle soruşturduğu ortaya çıktı.

29 Mayıs 2020 Cuma 17:58
Fbı, Trump\'ın Eski Danışmanı Walid Phares\'i Mısır Devletiyle Bağlantıları Nedeniyle Soruşturmuş
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Ankara, 29 Mayıs 20 (.): ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın talimatıyla, seçim sürecinde Başkan Donald Trump'ın dış politika danışmanlığını yürüten isimlerden Lübnan asıllı Walid Phares'i Mısır devletiyle bağlantıları nedeniyle soruşturduğu ortaya çıktı.
New York Times gazetesindeki habere göre, Mueller ve FBI, Trump'ın kampanya ekibinin temaslarını ve Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine olası müdahalesini konu edinen soruşturma kapsamında, Phares'in ilişkilerini mercek altına aldı.
Soruşturma çerçevesinde, Trump'ın kampanya yöneticisi Paul Manafort, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael T. Flynn ve dış politika konularındaki danışmanı George Papadopulos'un ifadeleri alınmıştı.
O dönemde Trump'ın dış politika ekibinde yer alan Phares ile Carter Page'in ise ifadesine başvurulmamıştı.
SİSİ YÖNETİMİ İÇİN ARACILIK YAPTI
Gazetenin, Mueller soruşturması konusunda bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Phares'in bu dönemde Mısır devletiyle ilişkileri, soruşturmacıların dikkatini çekti.
Haberde, Phares'in, Barack Obama yönetiminin Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle devirerek iş başına gelen Abdülfettah Sisi yönetimini eleştirdiği bir dönemde, Washington'da seçimin ardından şekillenecek yönetimle Mısır'ın darbeci yönetimi arasında iyi ilişkiler kurması için çalıştığı belirtildi.
Trump'ın seçim kampanyası yetkililerinden Sam Clovis soruşturmacılara verdiği ifadede, Phares'in Mısır yönetimiyle bağlantılara sahip olduğunu ve kendisine Mısır yönetiminden üst düzey bir isimle Georgetown kentinde bir otelde görüşme ayarladığını ifade etti.

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Bir başka kampanya yöneticisi Rick Dearborn da ifadesinde, Phares'in kampanya adına Mısır yönetimiyle temaslarda bulunduğunu, "Mısır yönetimiyle süregelen ilişkileri olduğunu" dile getirdi.
PHARES, TRUMP'IN SEÇİMİ KAZANMASI SONRASINDA BEYAZ SARAY'DA GÖREV ALMADI
Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Partinin adayı Trump, Eylül 2016'da Sisi ile görüşmüş, başkan seçildikten iki ay sonra Sisi Beyaz Saray'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.
Trump liderliğinde ABD, Sisi yönetiminin insan hakları ihlallerine yönelik Obama yönetiminin benimsediği eleştirel tavrı terk etmişti.   
Lübnanlı Hristiyan Maruni bir aileden gelen Phares, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti adayı olmasının ardından kampanya ekibine dahil olmuş, ardından Kasım 2016'daki seçimlerden önce mayısta görevinden ayrılarak Trump'a kişisel danışmanlık yapmaya başlamıştı.
Phares, Trump'ın seçimi kazanmasının ardından Beyaz Saray'da görev almamıştı.
(AA/GÖZ/SEL)
 

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