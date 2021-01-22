Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de kriz büyüyor!
UBP’de kriz büyüyor!
Yerli üretime sahip çık!
Yerli üretime sahip çık!
Bir deve hikayesi
Bir deve hikayesi
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden 2021’in gerçeklerine
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden...
banner376

FBI'dan bilgi paylaşımına 75 bin dolara kadar ödül

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta Kongre binasına boru bombası yerleştiren zanlı veya zanlılar hakkında bilgi verenlere 75 bin dolara varan para ödül verileceğinin duyurdu.

22 Ocak 2021 Cuma 09:33
FBI'dan bilgi paylaşımına 75 bin dolara kadar ödül
banner337
banner351

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın destekçileri 6 Ocak’ta başkent Washington DC’de bulunan Kongre binasına baskın düzenlenmişti. Kongre binasına düzenlenen baskın sırasında, bina kompleksi içinde yer alan Ulusal Demokrat Komitesi Merkezi ile Ulusal Cumhuriyetçi Komitesi Merkezi'ne 2 adet el yapımı boru tipi bomba yerleştirilmişti.

banner341
Tespit edilen bombalar hakkında başlatılan soruşturmada ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), soruşturmanın ilerleyişini etkileyebilecek görüntü ve fotoğraflar için ülke genelinde vatandaşlardan yardım istemişti.

FBI tarafından yapılan son açıklamada ise, Kongre binasına düzenlenen saldırıda, bombaları yerleştiren zanlı veya zanlılar hakkında bilgi verenlere 75 bin dolara varan para ödülü verileceği duyuruldu.,

Açıklamada, “ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve FBI Washington Saha Ofisi (WFO), 6 Ocak'ta Washington DC'ye yerleştirilen boru bombalarından sorumlu kişi veya kişiler hakkında bilgi için 75 bin dolara kadar ödül teklif ediyor" denildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
FBIAbd Kongre Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borell: “Türkiye ile faydalı ilişkiler AB’ın çıkarınadır”
Borell: “Türkiye ile faydalı ilişkiler AB’ın çıkarınadır”
AB aşı sertifikasını erteleyecek, gerekli olmayan seyahatleri "daha güçlü" caydıracak
AB aşı sertifikasını erteleyecek, gerekli olmayan seyahatleri "daha güçlü" caydıracak
Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisi Instutute of India'nın binasında yangın çıktı
Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisi Instutute of India'nın binasında yangın çıktı
Merkel'den Kovid-19'un mutasyonları konusunda uyarı
Merkel'den Kovid-19'un mutasyonları konusunda uyarı
7,1 büyüklüğünde deprem
7,1 büyüklüğünde deprem
Biden ilk gününde, Trump kararlarını tersine çevirmeye başladı
Biden ilk gününde, Trump kararlarını tersine çevirmeye başladı
ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris yemin ederek görevine başladı
ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris yemin ederek görevine başladı
Biden yemin ederek ABD’nin 46. başkanı oldu
Biden yemin ederek ABD’nin 46. başkanı oldu
Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, en az 2 kişi yaralandı
Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, en az 2 kişi yaralandı
İtalya, aşı tedarikini azaltacağını açıklayan Pfizer'a karşı yasal yollara başvurmayı değerlendiriyor
İtalya, aşı tedarikini azaltacağını açıklayan Pfizer'a karşı yasal yollara başvurmayı değerlendiriyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim