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FBI, ABD'deki kongre baskınının izini sürüyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nde kanlı kongre baskınından beri herkes birbirine aynı şeyi soruyor. Göstericiler nasıl oldu da içeriye girebildi? 1'i polis 5 kişinin hayatını kaybettiği baskın soruşturması, artık Fedaral Soruşturma Dairesi FBI'da.

09 Ocak 2021 Cumartesi 09:30
FBI, ABD'deki kongre baskınının izini sürüyor!
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Yüzlerce kişi, ülkenin, belki de dünyanın en korunaklı binasına nasıl girdi? Polisler, olayları neden engellemedi ya da engelleyemedi?

Federal soruşturma dairesi FBI, kanlı kongre baskını için soruşturma başlattı ve bu soruların cevabını arıyor.

Trump destekçilerinin, kongre binasına yaptığı baskında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çatışmalarda ağır yaralanan bir polis memuru daha hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren diğer kişilerin kimlikleri ve nasıl öldükleri ise henüz açıklanmadı. 
Gözaltına alınanların sayısı 70'e yaklaştı.

Kongre Polis Şefi istifa edecek

Olayları kontrol altına almakta yetersiz kalmakla suçlanan Kongre Polis Şefi Steven Sund 'ın 16 Ocak'ta görevinden istifa edeceği açıklandı.

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Güvenlik güçlerinin yani sıra, kongre baskını soruşturmasında, federal soruşturma dairesi FBI da devrede.

Grubun baskını bir anlık mıydı yoksa planlı mıydı? İşte bunun belirlenmesi için özellikle sosyal medya paylaşımları incelemeye alındı.

FBI da olaylara karışanların tespit edilmesi için halktan yardım istedi. Delil olarak kullanılabilecek görüntülerin kendilerine ulaştırılmasını talep etti.

Trump'ın çağrısı da soruşturulacak

Trump'ın 6 ocak'ta, halkı sokağa çağıran paylaşımları da soruşturulacak.

Gözaltına alınanlardan 40'ı, kamu binasına yasadışı giriş yapmak suçundan hakim karşısına çıktı.

1 kişi silah ve molotof kokteyli bulundurmaktan tutuklandı. Soruşturmanın birkaç hafta daha sürmesi, gözaltı sayısının artması bekleniyor.  

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Anahtar Kelimeler:
FBIAbd Kongre Baskını
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