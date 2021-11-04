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FBI 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yüzlerce yeni gizli belge açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) 11 Eylül saldırılarının Suudi Arabistan'la olası bağlantısını araştırdığı yüzlerce sayfa yeni gizli belgeyi açıkladı.

04 Kasım 2021 Perşembe 14:15
FBI 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yüzlerce yeni gizli belge açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül saldırısıyla bağlantıları olabileceği şüpheleriyle haklarında araştırma yapılan Suudi Arabistanlı Fahad el-Sumeyri, Ömer el-Beyumi ve Müsaid el-Cerrah'ı konu alan FBI'nın araştırma ve bilgi notlarından oluşan 700 sayfayı aşkın yeni gizli belgeyi kamuoyuyla paylaştı.
FBI, uzun süren çabalarına rağmen biri Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği çalışanı olmak üzere 3 Suudi Arabistan vatandaşının saldırıyla ilişkilerine dair kanıtlara ulaşamadı.
Adli makamlara gönderilen ve soruşturmanın kapatılmasını sağlayan kapsamlı FBI notunda, büronun 'şu anda suçlananlar dışında saldırıdan sorumlu olan ek grupları veya kişileri tespit etmediği' bildirildi.
Açıklanan belgelerden bir bilgi notunda FBI, El Kaide'nin büyük saldırıların ifşa olmasını önlemek amacıyla 'saldırı planlarını başkalarına önceden bildirmediği' kaydını düştü.
FBI belgelerinde ayrıca, 11 Eylül saldırganlarının da saldırıdan çok kısa süre önce eylemin niteliğine dair bilgilendirildiğine dikkat çekildi.

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Öte yandan, FBI, el-Beyumi'nin istihbarat ajanı olduğundan söz edilen ve 11 Eylül saldırganlarına seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağlamada yer aldığı bilgi notunu düzeltirken, el-Cerrah'ın da iki korsanla doğrudan herhangi bir kişisel teması olduğunu kanıtlayacak belgeye ulaşılmadığı notunu düştü.
Bakanlık tarafından açıklanan belgelere göre FBI, El Kaide ajanlarının Suudi hükümetinin haberi olmadan Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığına sızıp sızmadığını da araştırdı.
FBI, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin ilkini ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla 12 Eylül'de halka açmıştı.
Suudi Arabistan'ın Washington'daki Büyükelçiliği, Eylül ayında bir açıklama yayınlayarak, herhangi bir suç ortaklığı iddiasını 'kötü niyetli ve kategorik olarak yanlış' şeklinde nitelendirmişti.
ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.
 

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Son Güncelleme: 04.11.2021 15:03
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