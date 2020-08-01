Fauci’den, ‘Rusya ve Çin’in geliştirdiği aşılarına karşı dikkatli olma’ çağrısı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Rusya ve Çin’in halihazırda yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşıların güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.



AFP’nin haberine göre Fauci, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Umarım Çinliler ve Ruslar aşılarını herhangi bir kişi üzerinde uygulamadan önce test ediyorlardır” dedi.



“Test yapmadan önce bir aşının dağıtıma hazır olduğu iddiaları bence en iyi ihtimalle sorunludur” diyen Fauci, ABD’nin başka ülkelerin geliştirdiği aşılara güvenmek zorunda kalmayacağını söyledi.

Rusya, devlete bağlı merkezlerde çalışan araştırmacıların geliştirdiği iki Covid-19 aşısının Eylül ve Ekim itibariyle seri üretimine başlayacağını duyurdu.





Rusya’da aşı çalışmalarını finanse eden Rusya Ulusal Varlık Fonu'nun Başkanı Kirill Dmitriev, aşı geliştirme alanındaki yarışı uzay yarışına benzetti.CNN International’a konuşan Dmitriev, “Amerikalılar Sputnik'in sinyallerini duyunca şaşırmışlardı. Aşıda da aynısı. Rusya bunu başaran ilk ülke olacak. Ama bilim insanlarımız birinci olmak için değil insanları korumak için çalışıyor” dedi. Sputnik, 1957'de Sovyetler Birliği'nin dünyanın yörüngesine yerleştirdiği ilk uyduya verilen isim.Çin’de de aşı çalışmalarıyla ilgili teşvik edici çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, Çin ordusu, CanSino Biologics Gropu ile Askeri Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle geliştirilen Covid-19 aşısının ordu içinde kullanılmasına izin verdi.ABD ve Batı ülkelerinde de son test aşamalarına giren 3 aşı adayı var. Bunlardan birincisi ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna firması tarafından, ikincisi İngiltere’deki Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketi işbirliğiyle, üçüncüsü de ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech işbirliğiyle geliştirildi.