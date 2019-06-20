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Fas Kıyılarında Bot Battı: 22 Ölü

İSPANYA\'NIN GÜNEYİ İLE FAS KIYILARI ARASINDAKİ ALBORAN DENİZİ\'NDE DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN BULUNDUĞU BİR BOTUN BATMASI SONUCU 22 KİŞİ ÖLDÜ

Fas Kıyılarında Bot Battı: 22 Ölü

İSPANYA\'NIN GÜNEYİ İLE FAS KIYILARI ARASINDAKİ ALBORAN DENİZİ\'NDE DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN BULUNDUĞU BİR BOTUN BATMASI SONUCU 22 KİŞİ ÖLDÜ

20 Haziran 2019 Perşembe 10:00
Fas Kıyılarında Bot Battı: 22 Ölü

İSPANYA'NIN GÜNEYİ İLE FAS KIYILARI ARASINDAKİ ALBORAN DENİZİ'NDE DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN BULUNDUĞU BİR BOTUN BATMASI SONUCU 22 KİŞİ ÖLDÜ

Madrid, 20 Haziran 19 (.): Fas'tan İspanya'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun Alboran Denizi'nde batması sonucu 22 kişinin öldüğü bildirildi.

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İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, İspanya'nın güneyi ile Fas kıyıları arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun batması sonucu 22 kişi boğuldu.

Fas'ın Alhucemas kenti kıyılarından salı günü yola çıktığı belirtilen botta toplam 49 düzensiz göçmenin olduğu, bunlardan 27'sinin Nador-Motril seferi yapan bir feribot tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

Diğer yandan kurtarılan 27 düzensiz göçmenden sağlık durumu kötü olan 6'sının helikopter ile Almeria kentindeki bir hastaneye götürüldüğü, diğerlerinin ise feribotla Motril limanına getirildiği öğrenildi.

(AA/TUĞ/GÜL)

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