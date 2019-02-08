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Fas\'ın Riyad Büyükelçisi, Ülkesi Tarafından Çağrıldığını Doğruladı

FAS\'IN RİYAD BÜYÜKELÇİSİ MUSTAFA EL-MANSURİ:

Fas\'ın Riyad Büyükelçisi, Ülkesi Tarafından Çağrıldığını Doğruladı

FAS\'IN RİYAD BÜYÜKELÇİSİ MUSTAFA EL-MANSURİ:

08 Şubat 2019 Cuma 13:22
Fas\'ın Riyad Büyükelçisi, Ülkesi Tarafından Çağrıldığını Doğruladı
FAS\'IN RİYAD BÜYÜKELÇİSİ MUSTAFA EL-MANSURİ: "İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İSTİŞARESİ İÇİN RABAT YÖNETİMİ TARAFINDAN GERİ ÇAĞRILDIM"

Rabat, 8 Şubat 19 : Fas\'ın Riyad Büyükelçisi Mustafa el-Mansuri, iki ülke arasındaki ilişkilerin istişaresi için ülkesi tarafından geri çağrıldığını doğruladı.
Fas\'ın "Le360" haber sitesine yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkilerin istişaresi için Rabat yönetimi tarafından geri çağrıldım." ifadesini kullanan Büyükelçi Mansuri, bu durumu geçici olarak nitelendirdi.
Mansuri, Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita\'nın, Katar merkezli "Al-Jazeera" televizyonunda, Fas\'ın Yemen\'deki varlığının değiştiğini söylemesinin ardından Suudi Arabistan\'ın "Al-Arabiya" kanalında Fas\'ın, toprak bütünlüğü (Batı Sahra) aleyhinde bir belgesel yayınlamasına işaret ederek, geri çağrılma sebebinin iki ülkenin ilişkisi düzeyinde yaşanan bu son gelişmeyle ilgili olduğunu aktardı.
Rabat yönetimi tarafından bu gelişmeleri görüşmek üzere üç gün önce çağrıldığını kaydeden Mansuri, bunu diplomatik ilişkilerde yaşanabilecek normal bir gelişme şeklinde değerlendirdi.
Mansuri, iki ülke arasındaki sağlam tarihi kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, durumun ivedilikle normal seyrine döneceğine işaret etti.
Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı\'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
FAS\'IN YEMEN\'DEKİ KOALİSYONDAN ÇEKİLDİĞİ İDDİASI
Fas\'ın, dün Yemen\'deki iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonunun askeri faaliyetlerine katılmayı durdurduğu iddia edilmişti.
Amerikan Associated Press (AP) ajansına konuşan Faslı bir hükümet yetkilisi, Fas\'ın artık Yemen\'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri faaliyetlerinde ve bakan düzeyindeki toplantılara katılmadığını belirtmişti.
Dışişleri Bakanı Burita, 23 Ocak\'ta Katar merkezli Al-Jazeera televizyona yaptığı açıklamada, ülkesinin, Suudi Arabistan liderliğinde Yemen\'deki koalisyon güçlerindeki katılımının değiştiğini söylemişti. Burita, ülkesinin koalisyon güçlerindeki değişiminin, "sahada yaşanan gelişmelerle insani durum başta olmak üzere Yemen\'de meydana gelen gelişmelerin" değerlendirilmesinden kaynaklandığını belirtmişti.
Bunun ardından Suudi Arabistan\'ın Al-Arabiya televizyonunda Fas\'ın, Batı Sahra\'yı işgal ettiğine dair bir belgesel yayınlanmıştı.
FAS VE SUUDİ ARABİSTAN GERGİNLİĞİ
Fas yönetiminin Katar krizindeki tarafsız tutumu, Katar\'a gıda yüklü uçak göndermesi ve Fas Kralı 6. Muhammed\'in Doha\'yı ziyaret etmesinin ardından iki ülke ilişkileri gerilmişti. Gerginlik, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin Fas\'ın Suudi Arabistan\'a destek mesajı vermemesiyle artmıştı.
Kaşıkçı cinayetinin ardından Arjantin\'e gitmek için ilk yurt dışı turuna 22 Kasım\'da çıkan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Tunus, Moritanya ve Cezayir\'i gezen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fas\'ı ziyaret etmemişti.
YEMEN\'DEKİ İÇ SAVAŞ
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleriyle Husiler arasında 2015\'ten bu yana yaşanan çatışmalara tanık olan Yemen\'de dünyanın en kötü insani krizi yaşanıyor.
Birleşmiş Milletler\'e (BM) göre, Yemen\'de nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
(AA/AK/ŞEB)
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