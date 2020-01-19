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Fas, Berlin\'deki Libya Konferansına Çağrılmamasını Garipsedi

Rabat, 19 Ocak 20 (.): Fas yönetimi, Libya kriziyle ilgili Almanya\'nın başkenti Berlin\'de bugün düzenlenecek konferansa davet edilmemesini garip karşıladığını belirtti.

Fas, Berlin\'deki Libya Konferansına Çağrılmamasını Garipsedi

Rabat, 19 Ocak 20 (.): Fas yönetimi, Libya kriziyle ilgili Almanya\'nın başkenti Berlin\'de bugün düzenlenecek konferansa davet edilmemesini garip karşıladığını belirtti.

19 Ocak 2020 Pazar 09:19
Fas, Berlin\'deki Libya Konferansına Çağrılmamasını Garipsedi

Rabat, 19 Ocak 20 (.): Fas yönetimi, Libya kriziyle ilgili Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün düzenlenecek konferansa davet edilmemesini garip karşıladığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya krizinin çözümünü hedefleyen uluslararası çalışmalarda her zaman ön safta yer alan Fas'ın söz konusu konferansın dışında tutulmasının garipsendiği kaydedildi. 

Açıklamada, "Fas, Almanya'nın ev sahipliğini yapacağı ve ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin, Türkiye, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir ve Kongo'nun katılacağı konferansa katılım ilkelerini belirleyen kıstasları ve güdüleri anlamamaktadır." ifadesine yer verildi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de bugün yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.
(AA/HÖ)

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