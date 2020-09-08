banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.703
DOLAR
7.4496
STERLİN
9.8078
EURO
8.7939
Dua etsinler de seçime katılım %50’nin altında kalmasın
Dua etsinler de seçime katılım...
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Krizi yönetemiyoruz!
Krizi yönetemiyoruz!
banner364

Fas Ve Lübnan'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Arttı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 1394'e, Lübnan'da 200'e yükseldi.

08 Eylül 2020 Salı 10:01
Fas Ve Lübnan'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Arttı
banner337
banner351

 Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 1394'e, Lübnan'da 200'e yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 33 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1386 kişinin enfekte olduğu belirtildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 1394'e, vaka sayısının 73 bin 780'e çıktığı, 56 bin 96 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

banner341
LÜBNAN
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin vefat ettiği, 400 yeni vaka görüldüğü, 470 kişinin iyileştiği bildirildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 200'e, vaka sayısının 20 bin 826'ya yükseldiği, 6 bin 430 kişinin iyileştiği kaydedildi.
 

banner360
Son Güncelleme: 08.09.2020 10:32
Anahtar Kelimeler:
FasLübnan(Kovid19)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 Kişi Öldü
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 Kişi Öldü
Sağlık Bakanı PİLLİ, Pandemi Hastanesi Şantiyesindeki İş Kazasıyla İlgili Açıklama Yaptı
Sağlık Bakanı PİLLİ, Pandemi Hastanesi Şantiyesindeki İş Kazasıyla İlgili Açıklama Yaptı
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'a İlişkin Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'a İlişkin Gelişmeler
Kovid-19 Sonrası ABD'den Kanada'ya Geçmeye Çalışan 18 Binden Fazla Kişi Geri Çevrildi
Kovid-19 Sonrası ABD'den Kanada'ya Geçmeye Çalışan 18 Binden Fazla Kişi Geri Çevrildi
Nijerya'da 47 Çocuk Tutsak Evinden Kurtarıldı
Nijerya'da 47 Çocuk Tutsak Evinden Kurtarıldı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 27 Milyon 492 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 27 Milyon 492 Bini Geçti
Avustralya'da Kovid-19'dan Can Kaybı 770'e Çıktı
Avustralya'da Kovid-19'dan Can Kaybı 770'e Çıktı
Endonezya'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
Japonya'dan “Olimpiyatlar Her Şart Altında Yapılmalı“ Vurgusu
Japonya'dan “Olimpiyatlar Her Şart Altında Yapılmalı“ Vurgusu
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 312 Bine Yükseldi
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 312 Bine Yükseldi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim