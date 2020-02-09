Fas'ta Trump'ın Sözde Barış Planı Protesto Edildi

Fas'ın başkenti Rabat'ta çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı protesto edildi.

Sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi partiler ve heyetlerin çağrısıyla başkent Rabat'ta düzenlenen eylemde binlerce kişi parlamento binasına doğru yürüdü.

"Özgür Filistin için ve utanç veren anlaşmaya karşı Fas halkının gösterisi" temasıyla düzenlenen eylemde, Filistin bayrağı ile Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları taşındı.

Faslılar, Filistin halkını destekleyen sloganların yanı sıra sözde barış anlaşmasını kabul eden ülkeler aleyhinde de sloganlar attı, İsrail bayrağını yaktı.

Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçladığını belirten eylemciler, Arap ve İslam ülkelerinden sözde barış anlaşmasının karşısında durmalarını istedi.

Gösteride, ABD yönetimi ve "siyonist" İsrail'in Filistin meselesini ortadan kaldırmaya çalışması kınandı.

ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.