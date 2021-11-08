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Fark edilmeden uçağa girdiler, 2 bin 500 kilometre uçtular

Singapur Hava Yollarına ait kargo uçağına girdikleri fark edilmeyen 4 kedi yavrusu, Hong Kong'a uçtu. Kediler, karantina sonrasında sahiplendirilecek.

08 Kasım 2021 Pazartesi 10:46
Fark edilmeden uçağa girdiler, 2 bin 500 kilometre uçtular

Mothership sitesinin haberine göre, kargo uçağının kabininde bulunan iki beyaz ve iki siyah kedi yavrusu Singapur’dan Hong Kong’a ulaştı.

Singapur Hava Yolları çalışanı, cumartesi günü Hong Kong polisine kargo uçağındaki "kaçak yolcular" hakkında bilgi verdi.

Yavru kedilerin bulunmasının ardından polis, Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesine (AFCD) bilgi verdi.

Ancak geçmişte AFCD’nin karantinaya alınmamış hayvanları uyutarak öldürmesi hayvan hakları gruplarını harekete geçirdi.

Karantina sonrası sahiplendirilecekler

Hayvan hakları grupları, kedilerin hayatlarını kurtarmak için imza kampanyası başlatarak karantinadan sonra sahiplendirilmesini talep etti.

AFCD, yapılan ilk muayenenin ardından dört kedi yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Kedilerin karantina sonrasında sahiplendirileceği aktarıldı.Kargo uçağına giren kedi yavruları Singapur'dan Hong Kong'a uçtu

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Singapur Hava Yollarına ait kargo uçağına girdikleri fark edilmeyen 4 kedi yavrusu, Hong Kong'a uçtu. Kediler, karantina sonrasında sahiplendirilecek.

Mothership sitesinin haberine göre, kargo uçağının kabininde bulunan iki beyaz ve iki siyah kedi yavrusu Singapur’dan Hong Kong’a ulaştı.

Singapur Hava Yolları çalışanı, cumartesi günü Hong Kong polisine kargo uçağındaki "kaçak yolcular" hakkında bilgi verdi.

Yavru kedilerin bulunmasının ardından polis, Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesine (AFCD) bilgi verdi.

Ancak geçmişte AFCD’nin karantinaya alınmamış hayvanları uyutarak öldürmesi hayvan hakları gruplarını harekete geçirdi.

Karantina sonrası sahiplendirilecekler

Hayvan hakları grupları, kedilerin hayatlarını kurtarmak için imza kampanyası başlatarak karantinadan sonra sahiplendirilmesini talep etti.

AFCD, yapılan ilk muayenenin ardından dört kedi yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Kedilerin karantina sonrasında sahiplendirileceği aktarıldı.

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