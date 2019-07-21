Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa\'ya Baskın

İSRAİL POLİSİ EŞLİĞİNDEKİ 123 FANATİK YAHUDİ, İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE BULUNAN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN DÜZENLEDİ
Kudüs, 21 Temmuz 19 : İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 123 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdiğini belirtti.
Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi grup içinde İsrail istihbaratından 20 kişinin bulunduğunu aktaran Dibs, "Söz konusu kişiler, özellikle Harem-i Şerif'in doğu yakasında yer alan Rahmet Kapısı Mescidi çevresinde incelemelerde bulundu." dedi.
Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki saatlerde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.
İsrail polisinin Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi dikkati çekiyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
(AA/RU/ÖK)