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Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:56
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü FirasDibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 139 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdiğini belirtti.

İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

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İsrail polisinin Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Son Güncelleme: 10.06.2019 15:35
Anahtar Kelimeler:
Yahudiler Mescidi Aksa
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