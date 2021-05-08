Fanatik Yahudi gruplar, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlanıyor

İsrail güçlerinin, Kudüs'teki "egemenlik mücadelesi" kapsamında Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden çıkmaya zorlaması ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önündeki Filistinlilere müdahalesi sonucu Filistinli gruplar ile Yahudi yerleşimciler arasında bir süredir gerginlik yaşanıyor

205 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail polisinin, işgal altında tutuğu Kudüs'te dün akşam Müslümanların kutsalı ve ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasıyla ramazan ayının başından bu yana bölgede yaşanan gerginlik tırmanışa geçti. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN PLANLARI YAPIYORLAR

Fanatik Yahudi gruplar, Ramazan'ın 28'ine denk gelen 10 Mayıs Pazartesi günü, yer yüzündeki bütün Müslümanların kutsalı ve ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya baskın planları yaparken, "işgale hayır" diyerek Kudüs'ü savunan Filistinliler, İsrail'e direniyor.YENİ BİR HALK AYAKLANMASI İHTİMALİFilistinli bazı analistler, Kudüs'te bir "egemenlik mücadelesinin" yaşandığına dikkati çekerek, fanatik Yahudi grupların Aksa'ya baskın planı yapmayı planladığı 10 Mayıs başta olmak üzere, İsrail'in gelecek günlerde Filistinlilere yönelik atacağı sert adımların, bölgede yeni bir halk ayaklanmasıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulunuyor. Bazı analistler ise tansiyonun yükseleceğine ilişkin yorumlara katılmıyor.

BÖLGEDEKİ SON GERGİNLİK NASIL BAŞLADI?

Kudüslü gazeteci Muhammed Abdurabbih, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılma girişimlerinin Filistin halkının tepkisiyle karşılaştığını ve Kudüs'teki son olayların başlangıcı olduğunu söyledi.Abdurabbih, Filistinli gençlerin, yerleşimcilerin saldırıları, Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen İsrail askerleri ve Filistinlilere yönelik tutuklamalar, güvenlik gerekçesiyle askerlerin keyfi adımları ve yerleşimcilerin ihlalleri gibi günübirlik birçok tacizle karşı karşıya kaldığını belirtti.YAKLAŞIK 30 BİN FANATİK GRUP YÜRÜYÜŞ YAPACAKFanatik Yahudi grupların, 1967'deki Doğu Kudüs işgalini İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak adlandırdıklarına ve kutladıklarına dikkati çeken Abdurabbih, yaklaşık 30 bin fanatik grup ve yerleşimcinin yürüyüş yapacağı 10 Mayıs Pazartesi günü başta olmak üzere Kudüs'teki mücadelenin devam edeceğini dile getirdi.Abdurabbih, İsrail'in pazartesi günü muhtemel olaylara yönelik atacağı adımların ve şiddet olaylarının, Kudüs'te tansiyonu yükseltebileceği öngörüsünde bulundu.