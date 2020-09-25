banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1120
ALTIN
457.745
DOLAR
7.6108
STERLİN
9.7232
EURO
8.8768
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Facebook, Rusya Bağlantılı Bazı Provokatif Hesapları Kapattı

New York, 25 Eylül 20 : Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD\'de yapılacak 3 Kasım seçimleri öncesi, Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattığını açıkladı.

25 Eylül 2020 Cuma 09:18
Facebook, Rusya Bağlantılı Bazı Provokatif Hesapları Kapattı
banner337
banner351

New York, 25 Eylül 20 : Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de yapılacak 3 Kasım seçimleri öncesi, Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattığını açıkladı.

Facebook Inc. şirketine ait kurumsal internet sayfasından yapılan açıklamada, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karşı kullanabileceği 350 civarında potansiyel provokatif hesabın kapatıldığı belirtildi.

Rusya'nın askeri ve istihbarat teşkilatları ile bağlantılı olduğu belirtilen üç ayrı dezenformasyon ağının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Moskova'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesinin merkezinde yer alan internet hesaplarının tamamının çökertilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

banner341
Açıklamada, söz konusu hesaplara, 3 Kasım'da ABD'de yapılacak seçimlerdeki tercihleri etkilemek, oylamanın ne kadar sağlıklı olduğunu sorgulatmak ve seçim sonuçlarını tartışmaya açmak amacıyla kullanabileceği endişesiyle müdahale edildiği belirtildi.

Facebook'un Rusya kökenli provokatif hesapları kapatması, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından konu ile ilgili uyarıda bulunmasından iki gün sonra gerçekleşti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da seçimlerin hemen ardından, Amerikan oylama sistemleri ile ilgili dezenformasyonun en üst safhada olabileceği konusunda bir uyarı yayımlamıştı.

(AA/ÖZ/GÜL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Kovid-19 Önlemleri Kapsamında Bar Ve Restoranlar Erken Kapanmaya Başladı
İngiltere'de Kovid-19 Önlemleri Kapsamında Bar Ve Restoranlar Erken Kapanmaya Başladı
Fransa'da Kovid-19 Salgını Daha Da Kötüleşirse Sokağa Çıkma Kısıtlaması Getirilebilecek
Fransa'da Kovid-19 Salgını Daha Da Kötüleşirse Sokağa Çıkma Kısıtlaması Getirilebilecek
Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze'ye Kovid-19 Test Çubuğu Desteği
Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze'ye Kovid-19 Test Çubuğu Desteği
Bm'den Putin'in Kovid-19 Aşısı Teklifine Yanıt
Bm'den Putin'in Kovid-19 Aşısı Teklifine Yanıt
Amerikalı Senatörlerden Netflix'e
Amerikalı Senatörlerden Netflix'e "uygur Türkleri" Mektubu
Avustralya’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 869’a Çıktı
Avustralya’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 869’a Çıktı
Bm Güvenlik Konseyi, Abd Ve Çin Arasında
Bm Güvenlik Konseyi, Abd Ve Çin Arasında "kovid 19 Kavgası"na Sahne Oldu
Bm Raporu:
Bm Raporu: "her Yıl Yaklaşık 1,6 Trilyon Dolar Kara Para Aklanıyor"
Afrika'da Son 24 Saatte 8 Bin 186 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Afrika'da Son 24 Saatte 8 Bin 186 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1141, Brezilya'da 831, Meksika'da 490 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1141, Brezilya'da 831, Meksika'da 490 Kişi Öldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim