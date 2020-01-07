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Facebook, Manipüle Edilmiş İçerikleri Ve "deepfake" Videoları Kaldıracak

FACEBOOK KÜRESEL POLİTİKA YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCISI MONIKA BICKERT:

Facebook, Manipüle Edilmiş İçerikleri Ve "deepfake" Videoları Kaldıracak

FACEBOOK KÜRESEL POLİTİKA YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCISI MONIKA BICKERT:

07 Ocak 2020 Salı 11:02
Facebook, Manipüle Edilmiş İçerikleri Ve

FACEBOOK KÜRESEL POLİTİKA YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCISI MONIKA BICKERT: "MANİPÜLATİF İÇERİKLERİ TESPİT ETME AMACIYLA 50'DEN FAZLA KÜRESEL UZMANLA GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ. BU İŞ BİRLİKLERİ SONUCUNDA MANİPÜLATİF VİDEOLARA YÖNELİK POLİTİKAMIZI GÜÇLENDİREREK, BELLİ KRİTERLERE SAHİP VİDEOLARI PLATFORMUMUZDAN KALDIRACAĞIZ"

"SEÇMENE BASKI YAPMA, NEFRET SÖYLEMİ GİBİ STANDARTLARIMIZI İHLAL EDEN İÇERİKLER, DEEPFAKE OLSUN YA DA OLMASIN FACEBOOK'TAN KALDIRILACAK. MANİPÜLATİF İÇERİKLERE YÖNELİK YENİ POLİTİKAMIZ, PARODİ, MİZAH AMACIYLA DÜZENLENMİŞ VİDEOLARI ETKİLEMEYECEK"

İstanbul, 7 Ocak 20 : Sosyal paylaşım sitesi Facebook, manipüle edilmiş içerikleri ve "deepfake" olarak bilinen videoları kaldıracağını açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, sitede her gün milyonlarca fotoğraf ve video paylaşılıyor ve bu içeriklerin bazıları, kullanıcıları yanlış yönlendirmek amacıyla oluşturulmuş manipüle edilmiş içeriklerden oluşuyor.

Manipülasyonlar, Photoshop gibi basit teknolojilerin yanı sıra yapay zekâ ve derin öğrenmenin kullanıldığı daha sofistike araçlarla da gerçekleştirilebiliyor.

Yapay zekanın kullanıldığı manipülasyon içeren ve "deepfake" olarak adlandırılan videolar az sayıda olmasına rağmen bu videoların artış ihtimali toplum açısından endişe oluşturuyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Küresel Politika Yönetimi Başkan Yardımcısı Monika Bickert, manipülasyon içeren paylaşımlara yönelik çalışmalarda iş birliğinin önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu konudaki politikamızı geliştirme ve manipüle edilmiş içerikleri tespit etme amacıyla 50'den fazla küresel uzmanla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu iş birlikleri sonucunda manipüle edilmiş videolara yönelik politikamızı güçlendirerek, belli kriterlere sahip videoları platformumuzdan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

2020 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ÖNCESİ GELEN DÜZENLEME

Yanlış yönlendirme amacıyla düzenlenmiş veya yapay zeka, makine öğrenmesi gibi teknolojilerle birleştirme, kopyalama yaparak gerçek gibi gösterilmeye çalışılan videoların yeni politika kapsamında siteden kaldırılacağını aktaran Bickert, şunları kaydetti:

"Manipüle edilmiş içeriklere yönelik yeni politikamız, parodi, mizah amacıyla düzenlenmiş videoları etkilemeyecek. Seçmene baskı yapma, nefret söylemi gibi standartlarımızı ihlal eden içerikler, deepfake olsun ya da olmasın Facebook'tan kaldırılacak. Kriterlerimize uygun olmayan videoların tespit edilmesi aşamasında 40'dan fazla dilde 50'nin üzerinde üçüncü parti 'bilgi doğrulayıcı' partneriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Eğer bir video ya da fotoğraf partnerlerimiz tarafından 'yalan' olarak işaretlenirse biz bu içeriğin yayılmasının önüne geçmek amacıyla kullanıcılarımızı uyarıyoruz.

Yalan içeriklerin önlenmesine yönelik geçen yıl eylül ayında 'Deep Fake Detection Challenge' projesini duyurduk. Microsoft, MIT gibi kurumların destek sağladığı bu girişim, deepfake tespitiyle ilgili araştırmaları artırma ve açık kaynak araçları oluşturma amacı taşıyor. Bunun yanı sıra haber organizasyonlarıyla iş birliğine giderek medyada yer alan video ve görüntülerdeki deepfake ve manipülatif içeriklerin belirlenmesine yönelik medya çalışanlarını bilgilendiren online eğitim kursları düzenliyoruz."

Bickert, manipüle edilmiş içeriklerin yanı sıra sahte hesaplara yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirterek, iş birlikleri ve yeni politikalarla gerçek etki yaratan çözüm arayışlarına devam edeceklerini bildirdi. 

Uzmanlar, seçim dönemlerinde yoğun olarak kullanılan deepfake videoları gibi manipüle edilmiş içerikleri kapsayan düzenlemenin, 2020'deki ABD başkanlık seçimlerine yönelik yapıldığını savunuyor.

(AA/RU/GÜL)
 

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