banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110575
ALTIN
280.918
DOLAR
5.9166
STERLİN
7.7427
EURO
6.5790
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
İşyerinin parasını çaldı
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Yurt odasında uyuşturucu
YURT ODASINDA UYUŞTURUCU
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Facebook İstemeseniz Bile Sizi Takip Etmeye Devam Ediyor

Washington, 18 Aralık 19 (TAK): Facebook\'un Amerikan senatosunu bilgilendirmek üzere gönderdiği mektupta sosyal medya devinin kullanıcılarını istemediklerini belirtseler dahi yerlerini belirleyebildiği ve takip edebildiği ortaya çıktı.

Facebook İstemeseniz Bile Sizi Takip Etmeye Devam Ediyor

Washington, 18 Aralık 19 (TAK): Facebook\'un Amerikan senatosunu bilgilendirmek üzere gönderdiği mektupta sosyal medya devinin kullanıcılarını istemediklerini belirtseler dahi yerlerini belirleyebildiği ve takip edebildiği ortaya çıktı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 14:55
Facebook İstemeseniz Bile Sizi Takip Etmeye Devam Ediyor

Washington, 18 Aralık 19 (TAK): Facebook'un Amerikan senatosunu bilgilendirmek üzere gönderdiği mektupta sosyal medya devinin kullanıcılarını istemediklerini belirtseler dahi yerlerini belirleyebildiği ve takip edebildiği ortaya çıktı.

İki senatörün talebi üzerine açığa çıkan bu bilgi salı günü sosyal medyada gündem olduktan sonra Facebook konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Şirket, bu takibin kullanıcının hacklenmesine karşı güvenlik amaçlı olarak yapıldığını, kullanıcının bulunduğu bölgelerdeki mağazaların reklamlarının gösterilerek sadece doğru ve kendisine yardımcı olabilecek reklamları görmesinin sağladığını ve bu şekilde hatalı bilgilendirmeden kaçınıldığını savundu.

'TERCİH HAKKI YOK'

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ise Facebook'un açıklamasının ardından sosyal medyada yaptığı yorumunda "Tercih hakkı falan yok. Kişisel bilgileriniz üzerinde hiçbir kontrolünüz yok. Büyük teknoloji firmaları bu şekilde işliyor ve bu nedenle Kongre harekete geçmeli" ifadelerini kullandı.

banner317
ÇOK SAYIDA ALTERNATİF YÖNTEM BULUNUYOR

Facebook yetkilileri bir kullanıcı takip edilmek ve konum bilgilerini paylaşmak istemediğini ayarlar kısmında belirtmişse yer takibinin fotoğraflarda etiketlenme, bir mekana giriş yapıldığının işaretlenmesi gibi sosyal paylaşımlar ve hareketler üzerinden yapay zeka tahminleri ile devam ettiğini söylüyor.

Facebook duvarına yazılan bir adres, paylaşılan resimlerde yer alan bir anıt, heykel, bina veya isim ile günümüzde bu takibin yapılması oldukça mümkün. Bunların yanı sıra internet bağlantısının sağlandığı noktalar ve bunlara ait IP adresleri de kullanıcının yerini rahatlıkla deşifre edebilir.

'ŞÜPHELİ HESAP GİRİŞLERİNİ ÖNLÜYORUZ'

Facebook her ne kadar bu takibin kullanıcının var olmadığı düşünülen başka bir yerdeki şüpheli hesap girişini fark etmeye ve engellemeye yaradığını belirtse de son değerlendirmede yerinin bilinmesini istemeyen bir kişinin bu riski göze aldığını kabul etmek yerine takibin devam ettirildiği anlaşılıyor.

(EURONEWS/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5700 Yıllık Sakızla İlk Kez O Dönemde Yaşayan Bir İnsanın Gen Haritası Çıkarıldı
5700 Yıllık Sakızla İlk Kez O Dönemde Yaşayan Bir İnsanın Gen Haritası Çıkarıldı
Polonya Yüksek Mahkemesi: Yargıyla İlgili Tasarı Geçerse Ab'den Çıkmak Gerekebilir
Polonya Yüksek Mahkemesi: Yargıyla İlgili Tasarı Geçerse Ab'den Çıkmak Gerekebilir
Avrupa Uzay Ajansı, ötegezegenleri inceleyecek aracı uzaya fırlattı
Avrupa Uzay Ajansı, ötegezegenleri inceleyecek aracı uzaya fırlattı
Yunanistan'da 3 Bin 500 yıllık mezar bulundu
Yunanistan'da 3 Bin 500 yıllık mezar bulundu
AB, mülteci kabul eden üye ülkelere mali destek verecek
AB, mülteci kabul eden üye ülkelere mali destek verecek
Güney Afrika'da 33 kilogramlık piton yakalandı
Güney Afrika'da 33 kilogramlık piton yakalandı
AB'den göç için “küresel işbirliği“ mesajı
AB'den göç için “küresel işbirliği“ mesajı
Türkiye'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi
Türkiye'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi
Trump'tan Pelosi'ye azil mektubu
Trump'tan Pelosi'ye azil mektubu
Papa Franciscus, cinsel istismar dosyalarını “papalık sırrı“ olmaktan çıkardı
Papa Franciscus, cinsel istismar dosyalarını “papalık sırrı“ olmaktan çıkardı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim