Facebook ve Instagram'dan Trump'ın hesaplarını dondurma kararı

Sosyal medya devleri, ABD Başkanı Donald Trump'a, kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle engel koydu.

Twitter'ın, Trump'ın hesabını kilitlemesinin ardından, Facebook ve Instagram'dan da benzer adımlar geldi.

20 Ocak'a kadar paylaşım yapamayacak

Trump'a 24 saat paylaşım engeli getiren siteler, yasağı uzatma kararı aldı.

Görevi devredeceği 20 Ocak'a kadar Trump Facebook ve Instagram hesaplarından paylaşım yapamayacak.

Yasağın belirsiz bir süre uzatılması da değerlendirilecek.

"Biden'ın meşru geçişini baltalamak için kullanma niyetinde olduğunu gösteriyor"

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın Facebook'u kullanmaya devam etmesinin çok riskli olduğuna dikkat çekti.

Hesabından açıklama yapan Zurckerberg, iktidar geçişi tamamlanana kadar engeli uzattıklarını vurgulayarak, "Yaşanan olaylar, Trump'ın kalan görev süresini, seçilmiş başkan Biden'ın meşru geçişini baltalamak için kullanma niyetinde olduğunu gösteriyor" dedi.

ABD'de silahların çekildiği gün

Twitter da, ABD Kongresine düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitleyeceğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurmuş, Trump'ın bazı paylaşımlarını silmişti.

Trump, silinen tweet’lerinden birinde Kongre binasının basılması eylemini, kazandığı seçimin ‘hileyle çalınmasına’ bağlamış ve göstericilere ‘Bugünü sonsuza kadar unutmayın’ diye seslenmişti.

Olaylar çığırından çıktıktan sonra ise destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.