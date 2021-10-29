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Facebook'un yeni adı ve logosu belli oldu

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirildiğini duyurdu. Facebook uygulamasının ismi ise aynı kalacak.

29 Ekim 2021 Cuma 08:30
Facebook'un yeni adı ve logosu belli oldu

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yaptığı yazılı açıklamayla köklü bir değişiklik yaptıklarını, söz konusu değişikliğin farklı uygulamaları ve teknolojileri tek bir yeni marka altında bir araya getireceğinin altını çizdi.

"Buna metaverse diyoruz ve ürettiğimiz her ürüne dokunacak"

Yeni ismin şirketin metaverse yatırımını yansıttığını belirten Zuckerberg, yeni platformun daha sürükleyici olacağını, insanların sadece ona bakmakla kalmayıp deneyimin içinde olacağı somut bir internet olacağını kaydetti.

Zuckerberg, "Buna metaverse diyoruz ve ürettiğimiz her ürüne dokunacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Anında bir hologram olarak ışınlanabileceksiniz"

İnsanların metaverse'de hayal edebileceği her şeyi yapabileceğini aktaran Zuckerberg, "Bu gelecekte, işe gidip gelmeden ofise, arkadaşlarınızla bir konsere veya ebeveyninizin oturma odasına anında bir hologram olarak ışınlanabileceksiniz." açıklamasını yaptı.

Zuckerberg, farklı bir yaklaşım benimsemeye çalıştıklarını, hizmetlerinin mümkün olduğu kadar çok insan tarafından erişilebilir olmasını istediklerini, bunun da daha az maliyetli hale getirmek için çalışmak anlamına geldiğini aktardı.

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Mark Zuckerberg, "Umudumuz, önümüzdeki on yıl içinde metaversenin milyarlarca insana ulaşması, yüz milyarlarca dolarlık dijital ticarete ev sahipliği yapması ve milyonlarca yaratıcı ve geliştiricinin işlerini desteklemesi." değerlendirmesinde bulundu.

"Umarım zamanla bir metaverse şirketi olarak görülürüz"

Facebook markasının tek bir ürünle sıkı bir şekilde bağlantılı olduğuna işaret eden Zuckerberg, bugün bile şirketin yaptığı her şeyi temsil etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Zuckerberg, "Umarım zamanla bir metaverse şirketi olarak görülürüz. Çalışmalarımızı ve kimliğimizi, inşa ettiğimiz şeye bağlamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Yeni isim: Meta

Metaverse'in hem sosyal deneyimleri hem de gelecekteki teknolojiyi kapsadığını belirten Zuckerberg, markanın yeni adının "Meta" olduğunu açıkladı.

Zuckerberg, "Şu andan itibaren, Facebook değil, metaverse öncelikli olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Facebook, sosyal medya hesaplarında yeni adını ve logosunu güncelledi.

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Facebookun Yeni Adı
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