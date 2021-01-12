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Facebook'tan Trump destekçilerine engel

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri arasında kullanılan "çalmayı durdur" ifadesi içerikli bütün paylaşımları kaldırılacak.

12 Ocak 2021 Salı 09:55
Facebook'tan Trump destekçilerine engel
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Facebook'tan yapılan açıklamada, kararın seçilmiş başkan Joe Biden'a devredilecek 20 Ocak'taki başkanlık töreni öncesi yanlış bilgilendirmeleri ve şiddete teşvikleri engellemek için bir dizi acil durum önleminin parçası olarak alındığı duyuruldu.

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Şirket, ayrıca siyasi içerikli reklam yasağına devam edileceğini açıkladı.

Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongreyi basması olayından sonra Facebook, Trump'ın Facebook ve Instagram'ı kullanmaya devam etmesinin çok riskli olduğunu belirterek başkanın her iki platformdaki hesaplarına önce 24 saat, daha sonra da süresiz engelleme getirdiğini açıklamıştı.

Ülkedeki diğer sosyal medya platformu Twitter da cuma günü Trump'ın hesabını, yaşanan olaylardan sonra "daha çok şiddeti kışkırtma riski" taşıdığı gerekçesiyle kalıcı olarak askıya aldığını bildirmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
FacebookTrump Destekçilerine Engel
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