Facebook'tan çalışanlarına takviye aşı şartı

Facebook, Instagram, WhatsApp ve sanal gerçeklik şirketi Oculus'un çarı şirketi Meta, 28 Mart'ta ofislerini tamamen yeniden açacak.

Ancak, yalnızca tam aşılı çalışanların ofise girmesine izin verilecek.

Şirketin bir sözcüsü, "güçlendirici etkinliğin kanıtı göz önüne alındığında, aşı şartlarımızı güçlendiricileri içerecek şekilde genişletiyoruz" dedi.

Meta daha önce, tüm yüz yüze çalışanların iki doz COVID-19 aşısı almasını gerektiren bir yetkiyi yürürlüğe koydu.

Facebook, halihazırda takviye dozları zorunlu kılan diğer ABD şirketlerinin ayak izlerini takip ediyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, “tam aşılı” yani iki doz aşı almış kişi tanımını değiştirmedi.

Ancak Pentagon geçen ay askerler için takviye aşıları zorunlu hale getirebileceğinin sinyallerini verdi.

ABD'de COVID-19 takviye aşılarını herkes için bir zorunluluk haline getirme ihtiyacı konusunda devam eden bir tartışma var.

Tamamı aşılanmış ve takviye dozu almış birkaç ABD'li politikacının yakın zamanda koronavirüse yakalanması bu tartışmayı daha da körükledi.