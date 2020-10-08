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Facebook'tan ABD'ye yönelik siyasi reklam kararı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD başkanlık seçiminden sonra sonuçlarının hemen sonuçlanamayabileceği düşüncesiyle siyasi reklamlara bir süre daha izin vermeyeceklerini açıkladı.

08 Ekim 2020 Perşembe 08:40
Facebook'tan ABD'ye yönelik siyasi reklam kararı
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Facebook Inc. yönetimi tarafından yapılan duyuruda, ABD'nin yeni başkanını belirlemek için 3 Kasım'da yapılacak oylamada, nihai sonuçların hemen belirlenemeyeceği olasılığına dayanarak, seçimi takip eden günlerde de siyasi reklamlara geçici bir yasak getirme kararı alındığı kaydedildi.

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Kurumun Küresel Politika Yönetimi Başkanı Monika Bickert basın mensupları ile yaptığı görüşmede, siyasi reklamların dışında, yasağın ''anket çağrıları yapan, seçmeni sandıkları izlemeye çağıran, militarize bir dille seçmenlere gözdağı veren'' paylaşımları da kapsadığını bildirdi.

Daha önce de Facebook İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, seçimlerden önceki hafta hiçbir yeni siyasi reklamı kabul etmeyeceklerini ve resmi sonuçlardan önce tarafların zafer ilan etmelerine müsade etmeyeceklerini ifade etmişti.

Facebook, reklam yasağının seçim bittikten sonra en az bir hafta sürmesi gerektiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
FacebookAbd Siyasi Reklam
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