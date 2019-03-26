Facebook, İran ve Rusya ile bağlantılı yüzlerce 'sahte' hesabı kapattı

Dünyaca ünlü sosyal medya şirketi Facebook İran, Rusya, Makedonya ve Kosova’daki toplam 2 bin 632 hesabı “eş güdümlü sahte faaliyet” gerekçesiyle kapattı.

513 Facebook ve Instagram hesabı, İran ile bağlantılı olarak koordine şekilde ‘sahte faaliyet’ yapması nedeniyle kapatıldı. Aynı nedenle Rusya ile bağlantılı olduğu tespit edilen bin 907 sayfa, grup ve hesap da kaldırıldı.

Facebook şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya ile bağlantısı olan hesapların çoğunun ‘spam’ olması gerekçesiyle kapatıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca kapatılan sayfa ve hesapların içerik nedeniyle değil, faaliyet gerekçesiyle kapatıldığı vurgulandı.

Facebook daha önce de, ocak ayında, İran ile bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü yüzlerce hesabı kapatmıştı.Facebok son iki yıldır, ‘radikal içerik’ ve nefret söylemlerine karşı koruma ayarları geliştirmekte yeterli olmamakla eleştiriliyor.

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının Facebook'ta canlı yayınlanması sonrası teknolojik araçların ‘fanatizmin’ yayılmasındaki rolü uluslararası kamuoyunun gündeminde.