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Facebook bu kez de iklim krizini körükleme iddiasıyla hedefte

Stop Funding Heat raporunun yazarı Sean Buchanan, “Facebook, sadece yanlış iklim bilgisinden yalnızca sorumlu değil, sorunu ve olası daha büyük bir sorunu kesinlikle büyütüyor ve bu konuda hiçbir şey yapmıyor” dedi.

05 Kasım 2021 Cuma 10:00
Facebook bu kez de iklim krizini körükleme iddiasıyla hedefte

Koronavirüsle ilgili yanlış bilgilendirme iddialarıyla zor günler geçiren Facebook şimdi de iklim kriziyle ilgili yanlış bilgilendirmeler nedeniyle baskı altında.

Facebook, platformunda iklimle ilgili yanlış bilgileri ayıklamak ve yanlış veya yanıltıcı iddiaların kapsamı konusunda daha şeffaf olması konusunda yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

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Bu hafta Glasgow'daki Birleşmiş Milletler iklim zirvesi sırasında yayınlanan bir rapor, iklimle ilgili yanlış bilgileri yayan çok sayıda hesap buldu ve teknoloji devinin bu tür içerikle mücadele çabaları hakkında sorular sordu.

Stop Funding Heat raporunun yazarı Sean Buchanan, “Yanlış iklim bilgisi konusunda hiçbirşey yapmıyor" dedi.

Real Facebook Oversight Board grubuyla ortaklaşa yayınlanan Stop Funding Heat raporu, izleme platformu CrowdTangle'dan alınan verilere atıfta bulunarak, günlük ortalama 818 bin ila 1 milyon arasında fazla yanlış iklim bilgisinin görüntülendiğini tahmin ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Facebook
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