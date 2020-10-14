Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1179
ALTIN
485.775
DOLAR
7.9279
STERLİN
10.3102
EURO
9.3094
Seçimi Akıncı-Erdoğan savaşına çekmek kimseye yaramaz!
Seçimi Akıncı-Erdoğan savaşına çekmek kimseye...
İkiniz birbirinize muhtaçsınız
İkiniz birbirinize muhtaçsınız
Annan planı niye konuşulmuyor!
Annan planı niye konuşulmuyor!
Erhürman kalemi kırmayacaksa bıraksın
Erhürman kalemi kırmayacaksa bıraksın
banner376
Flaş Haber
Küresel salgında son durum
Kapat

Facebook, aşı karşıtı reklamları yasaklıyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, aşı karşıtı reklamlara yasak getireceğini duyurdu.

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:31
Facebook, aşı karşıtı reklamları yasaklıyor
banner337
banner351

Facebook'tan yapılan açıklamada, aşıları güvenli olmayan veya faydasız olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.

banner341
Facebook'un Sağlık Girişimleri Müdürü Kang Şing Cin, şirketin bloğundan yaptığı açıklamada, aşıların koruyuculuğu ve etkinliğiyle ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmak istediklerini vurguladı.

Halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamayı amaçladıklarına işaret eden Cin, "Bu tip reklamları platformumuzda istemiyoruz." ifadesini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 14.10.2020 13:32
Anahtar Kelimeler:
Aşı Karşıtı ReklamlarFacebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB liderleri, “kovid-19“ ve “İngiltere-AB ilişkileri“ gündemiyle toplanacak
AB liderleri, “kovid-19“ ve “İngiltere-AB ilişkileri“ gündemiyle toplanacak
Dünya Bankası, Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı
Dünya Bankası, Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı
Borrell de karantinada
Borrell de karantinada
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine saldırıları sürüyor
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine saldırıları sürüyor
Yunanistan 13 Eylül'de provokatif adımlarına başladı
Yunanistan 13 Eylül'de provokatif adımlarına başladı
BM İnsan Hakları Konseyi'nin yeni üyeleri seçildi
BM İnsan Hakları Konseyi'nin yeni üyeleri seçildi
ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma çıkmaza girdi
ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma çıkmaza girdi
Japonya ile Kuzey Kore arasında yeni füze gerilimi
Japonya ile Kuzey Kore arasında yeni füze gerilimi
İngiltere'de son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı
İngiltere'de son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim