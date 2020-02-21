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Evo Morales: "bana İstediklerini Yapsınlar Ancak Demokrasiyi Yıkmasınlar"

 

Evo Morales: "bana İstediklerini Yapsınlar Ancak Demokrasiyi Yıkmasınlar"

 

21 Şubat 2020 Cuma 17:53
Evo Morales:
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 "BENİM SENATÖR ADAYLIĞIMI GEÇERSİZ KILDILAR, SEÇİM YASASINA SAYGI DUYMUYORLAR. DEMOKRASİDEN KORKUYORLAR." ,
 "SEÇİME KATILMAK İÇİN BÜTÜN GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRDİK. YÜKSEK SEÇİM MAHKEMESİNİN İKİ ÜYESİ, ADAYLIĞIMIN ABD HÜKÜMETİNİN EMRİYLE KABUL EDİLMEDİĞİNİ BANA SÖYLEDİ"
Buenos Aires, 21 Şubat 20 : Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinde düzenlenecek genel seçimlerde senatör adaylığının iptal edilmesine ilişkin, "Benim senatör adaylığımı geçersiz kıldılar, seçim yasasına saygı duymuyorlar. Demokrasiden korkuyorlar. Bana istediklerini yapabilirler ancak demokrasiyi, Bolivya'yı yıkmasınlar." dedi.
Morales, sığındığı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te avukatları Gustavo Ferreyra ve Eugenio Zaffaroni ile basın toplantısı düzenledi.
Adaylığının geçersiz kılınmasının ardından geçici hükümeti hedef alan Morales, "Benim senatör adaylığımı geçersiz kıldılar, seçim yasasına saygı duymuyorlar. Bu, sadece Evo'nun adaylığının önüne geçilmesi değil, demokrasiye bir darbedir. Demokrasiden korkuyorlar. Bana istediklerini yapabilirler ancak demokrasiyi, Bolivya'yı yıkmasınlar." şeklinde konuştu.
Morales, 3 Mayıs'taki seçimler için düzensizliğin başladığını belirterek, "Seçime katılmak için bütün gereklilikleri yerine getirdik. Yüksek Seçim Mahkemesinin iki üyesi, adaylığımın ABD hükümetinin emriyle kabul edilmediğini bana söyledi. Beni mahkum etmek, adaylığımı iptal etmek istiyorlar, tarih tekerrür ediyor." diye konuştu.
Avukat Gustavo Ferreyra, Morales'in senatör adaylığının geçersiz kılınmasına gerekçe gösterilen Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi (ALP) için aday olacak kişilerin seçimlerden önce en az iki yıl aday olacağı bölgede ikamet zorunluluğu şartını Morales'in ihlal etmediğini savundu.
Morales'in adaylığının geçersiz kılınmasını eleştiren Ferreyra, "Morales ülkesinden kendi isteğiyle çıkmadı. Eğer çıkmasaydı öldürülecekti. (Adaylığı) haksız yere, anayasaya aykırı olarak engellendi. Bu sadece uluslararası hukuku değil, anayasa hukukunun da ihlal edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Bolivya'da ekim ayında düzenlenen ve Morales'in istifa etmesiyle iptal edilen seçimlerin ardından yeni genel seçimler 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
 Bolivya'da tartışmalara neden olan Morales’in senatör adaylığı Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından dün geçersiz kılınmış, şubat ayının başında Morales’in adaylık işlemlerini yapması için vekalet verdiği avukatı Patricia Hermosa gözaltına alınmıştı. Ülkedeki sağ görüşlü siyasetçiler ise Morales’in adaylığının kabul edilmemesi için seçim mahkemesine şikayette bulunmuştu.
BOLİVYA'DAKİ KRİZ
Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.
Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları, günler süren protestolar düzenlemişti.
Güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Morales, siyasi sığınma amacıyla 12 Aralık 2019'da Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.
(AA/ÖZ/HA)
 

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