Evlat Edineceği Bebeği Öldürdü!

İngiltere'nin Cumbria bölgesinde, James Corkill isimli kimsesiz bebek; Cumbria'daki yetkililer tarafından 38 yaşındaki Laura Castle ve 35 yaşındaki kocası Scott Castle'ın evine yerleştirildi. Bebek, beş ay sonra ilk doğum gününden kısa bir süre sonra, kafa travması sonucu öldü.



Laura Castle başlangıçta ailesine, arkadaşlarına ve polise bebeğin koltuktan düşüp başını sehpaya çarptığını söyledi. Laura Castle polisteki ifadesinde, "Bebek bezlerini sehpa çekmecesine koymak için uzandım. O sırada bebek yere düştü. Kucağıma aldığımda nefesi kesilmişti" dedi. Ancak adli tıptan gelen sonuç farklıydı. 13 aylık James'in ölümüne neden olan güçlü bir beyin sarsıntısı ve travmaydı. Laura Castle duruşmaya bir gün kala polise gerçeği anlattı. Laura Castle, bebek ağlamasın diye kucağına alıp sert şekilde sarsmış, koltuğun kolçaklarına vurmuştu.



Suçunu itiraf eden Laura Castle 13 aylık küçük James'i öldürmekten suçlu bulundu ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.