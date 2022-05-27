banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çalıştığı İş Yerinden 106,000TL Çaldı
Çalıştığı İş Yerinden 106,000TL Çaldı
“CTP’ve diğer muhalefet kabul edilemez birtakım söylem ve eylemlerle ülkeyi kaos ve kriz ortamına sürüklemeye çalışıyor”
“CTP’ve diğer muhalefet kabul edilemez...
Meclis: “Özersay milletvekilliğinden çekilme kararı aldığını bildirdi”
MECLİS: “ÖZERSAY MİLLETVEKİLLİĞİNDEN ÇEKİLME KARARI...
Özersay milletvekilliğinden istifa etti
Son Dakika
ÖZERSAY MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETTİ
 Güzelyurt bölgesinde yarın 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
 Güzelyurt bölgesinde yarın 7 saatlik...
banner405
Flaş Haber
Akaryakıta zam…
Kapat

Evlat Edineceği Bebeği Öldürdü!

27 Mayıs 2022 Cuma 10:15
Evlat Edineceği Bebeği Öldürdü!

banner341
İngiltere'nin Cumbria bölgesinde, James Corkill isimli kimsesiz bebek; Cumbria'daki yetkililer tarafından 38 yaşındaki Laura Castle ve 35 yaşındaki kocası Scott Castle'ın evine yerleştirildi. Bebek, beş ay sonra ilk doğum gününden kısa bir süre sonra, kafa travması sonucu öldü.

Laura Castle başlangıçta ailesine, arkadaşlarına ve polise bebeğin koltuktan düşüp başını sehpaya çarptığını söyledi. Laura Castle polisteki ifadesinde, "Bebek bezlerini sehpa çekmecesine koymak için uzandım. O sırada bebek yere düştü. Kucağıma aldığımda nefesi kesilmişti" dedi. Ancak adli tıptan gelen sonuç farklıydı. 13 aylık James'in ölümüne neden olan güçlü bir beyin sarsıntısı ve travmaydı. Laura Castle duruşmaya bir gün kala polise gerçeği anlattı. Laura Castle, bebek ağlamasın diye kucağına alıp sert şekilde sarsmış, koltuğun kolçaklarına vurmuştu.

Suçunu itiraf eden Laura Castle 13 aylık küçük James'i öldürmekten suçlu bulundu ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de Toplu Katliam!
ABD'de Toplu Katliam!
“19 Mayıs Gençlik Haftası” etkinlikleri yarın Lefkoşa’da başlıyor
“19 Mayıs Gençlik Haftası” etkinlikleri yarın Lefkoşa’da başlıyor
Brent petrolün varil fiyatı 108,82 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 108,82 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 106,30 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 106,30 dolar
DSÖ'dan “gizemli hepatit“ açıklaması
DSÖ'dan “gizemli hepatit“ açıklaması
Endonezya'da 3 çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti
Endonezya'da 3 çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti
DSÖ: “Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok”
DSÖ: “Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok”
Brent petrolün varil fiyatı 108,10 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 108,10 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 102,75 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 102,75 dolar
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,12 düşüşle 107,12 dolar oldu
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,12 düşüşle 107,12 dolar oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim