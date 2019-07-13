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Evinde yangın çıktı, polislere suçlunun ‘sigara tiryakisi kedisi’ olduğunu söyledi

Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde bir apartman dairesinde başlayan yangın, hızla diğer katlara yayılarak büyük bir tehlikeye yol açtı

Evinde yangın çıktı, polislere suçlunun ‘sigara tiryakisi kedisi’ olduğunu söyledi

Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde bir apartman dairesinde başlayan yangın, hızla diğer katlara yayılarak büyük bir tehlikeye yol açtı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:53
Evinde yangın çıktı, polislere suçlunun ‘sigara tiryakisi kedisi’ olduğunu söyledi

Acil Durumlar Bakanlığı’nın yerel basın organı Vıksa’ya yaptığı açıklamaya göre yangının çıktığı dairede ikamet eden zanlı, apartman yangını için kedisini suçladı.45 yaşındaki ev sahibinin ikamet ettiği dördüncü kattaki apartman dairesinde yangın çıktı. Yangını fark eden komşular, derhal Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nı aradılar.

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Olay mahallinden üçü çocuk olmak üzere 14 apartman sakini tahliye edildi. Bölgeye 17 itfaiye çalışanıyla beraber, 5 itfaiye aracı intikal edildi.

Yangın neticesinde 45 yaşındaki adamın evinin bir odası tamamıyla kül olurken, kendisi de karbon monoksitten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının anlattığına göre yangın esnasında ‘ne yaptığını bilmez hâlde görünen’ adam, yetkilileri çaresizce ‘kendisinin sigara içmediğine, yangına sigara içen kedisinin sebep olduğuna’ ikna etmeye çalışıyordu.

Her ne kadar bu inandırıcı bir örnek olmasa da Rusya’da evcil hayvanların neden olduğu kazalar önceden de gözlemlenmişti. Bu yılın başlarında da, sahiplerinin hayatını kaybetmesi sonrası evde yalnız başlarına kalan iki kedinin mutfaktaki musluğu kendilerinden açmaları sonucu, bir apartmanın üç dairesini su basmıştı. 

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