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Everest'ten 11 ton çöp toplandı

Everest'ten 11 ton çöp toplandı

06 Haziran 2019 Perşembe 07:00
Everest'ten 11 ton çöp toplandı

Nepal'de, Everest Dağı'nda yapılan temizlikte yaklaşık 11 ton çöp toplandı.

Yetkililer, Nepal hükümeti tarafından "Sagarmatha Temizlik Kampanyası"nın başlatıldığı 14 Nisan'dan itibaren Everest'te yaklaşık 11 bin kilogram katı atık toplandığını bildirdi.

Nepal Turizm Genel Müdürü Dandu Raj Ghimire, yaptığı açıklamada, Everest Dağı'nda haftalarca süren temizlik sırasında gıda ambalajları, konserve kutuları, şişeler ve boş oksijen tüpleri toplandığını, ayrıca dağda önceden hayatını kaybeden ve kar altında kaldığı için bulunamayan 4 dağcının da cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Ghimire, karların erimesiyle ortaya çıkan ve dağdaki temizlik esnasında bulunan 4 cesedin önce ana kampa taşındığı ve daha sonra helikopterle Katmandu'daki bir hastaneye götürüldüğü bilgisini paylaştı.

Dandu Raj Ghimire'e göre, temizlik kampanyası yaklaşık 23 milyon Nepal Rupisine (yaklaşık 207 bin dolar) mal oldu.

Toplanan çöplerden bir kısmının helikopterlerle başkent Katmandu'ya gönderildiği ve temizlik kampanyasının resmi olarak sona erdiği bir törende geri dönüşüme verildiği ifade edildi.

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Temizlik kampanyasını "başarılı bir görev" olarak nitelendiren yetkililer, hala toplanandan daha fazla çöpün Everest'ten kaldırılması gerektiğine işaret etti.

Ghimire, nisan ayı sonunda, ekiplerin temizlik kampanyası için Everest Ana Kampı'na ulaştığını ve kendilerine yiyecek, su, barınak gibi tüm ihtiyaçların tedarik edildiğini ifade etmişti.

Dünyanın zirvesi Everest Dağı, Nepal ile Çin sınırı arasında yer alıyor.

Bu yıl Everest Dağı'na tırmanan 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Diğer yandan, Batı Washington Üniversitesinden Prof. Dr. John All, bölgede yaptığı incelemelerin ardından, "giderek daha çok kirlenen ve ısınan" Everest ve civarında buzulların hızla eridiğini ve bu durumun dağcılar için daha fazla tehlike arz ettiğini belirtmişti.

Everest'in 7 bin 900 metreyi geçen yüksek kesimleri "ölüm alanı" olarak tabir edilirken, zirveye tırmanmak isteyen dağcıların sayısının artmasının yol açtığı kalabalığın da ölüm riskini arttırdığı belirtiliyor.

8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te, 1953 yılından bu yana yaklaşık 300 dağcı yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme: 06.06.2019 10:26
Anahtar Kelimeler:
Everestten çöp Toplandı
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