Everest'te buzlar eridi cesetler ortaya çıktı

Küresel ısınma sebebiyle dünyanın en yüksek zirvesi 8 bin 848 metrelik Everest'te buzullar erimeye başladı. Buzların erimesiyle yıllar içinde hayatını kaybeden dağcıların kayıp bedenleri de bulunmaya başlandı.

Son 100 yıl içinde 200'den fazla dağcının Everest'e tırmanırken öldüğü belirtiliyor. Yetkililer, erime nedeniyle cesedi onlarca yıldır kayıp olan bazı dağcılara ulaştıklarını söylüyor.

Nepal'li rehberlerse buzların her geçen yı daha hızlı eridiğine vurgu yapıyor. Uzmanlar küresel ısınma kontrol altına alınmazsa, yüz yıl içinde everest'teki buzullların neredeyse tamamen yok olebileceği uyarısında bulunuyor.

Çin yönetimi ise, sene başında Everest'e tırmanma izni vereceği dağcı sayısını düşüreceini açıklamıştı.