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Euro bölgesinde enflasyon Mayıs'ta geriledi

Euro bölgesinde enflasyon Mayıs'ta geriledi

18 Haziran 2019 Salı 10:58
Euro bölgesinde enflasyon Mayıs'ta geriledi

Euro Bölgesi'nde mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 1,2'ye geriledi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs  ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı..Buna göre, Euro Bölgesi'nde nisan ayında yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 1,2'ye geriledi.

AB'de ise nisanda yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 1,6 olarak gerçekleşti..AB üyesi ülkeler arasında mayıs ayında en yüksek enflasyon yüzde 4,4 ile Romanya, yüzde 4 ile Macaristan ve yüzde 3,5 ile Letonya'da ortaya konurken söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 0,3 ile Portekiz ve yüzde 0,6 ile Yunanistan'da ölçüldü.

Enflasyon oranı mayısta Almanya'da yüzde 1,3, Fransa'da yüzde 1,1 ve İtalya'da yüzde 0,9 olarak belirlendi..Bu arada, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

 

Son Güncelleme: 18.06.2019 14:12
Anahtar Kelimeler:
Euro Bölgesi Enflasyon
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