Euro Bölgesi Ekonomisi 3. Çeyrekte Yüzde 0,2 Büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, 3. çeyrekte rekor enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ivme kaybederek, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin 2022 yılı 3. çeyrek büyüme oranlarına ilişkin nihai verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 yükseldi. Bölge ekonomisi yılın 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 4,3 büyümüştü.

Euro bölgesinde ekonomik büyüme değişkenlik göstermeye devam etti. Bölgede Almanya ve Fransa gibi büyük ekonomiler büyürken, Letonya'da ekonomi önemli ölçüde küçüldü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 11 Kasım’da Euro Bölgesi'nin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3,2 ve 2023 yılı için yüzde 0,3 olarak açıklamıştı.