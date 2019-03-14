Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102602
ALTIN
228.385
DOLAR
5.4662
STERLİN
7.2356
EURO
6.1804
Sevgilisini yumrukladı yerlerde sürükledi
SEVGİLİSİNİ YUMRUKLADI YERLERDE SÜRÜKLEDİ
Hayali öğrenci meselesi zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Ölümlü kaza soruşturması sürüyor
ÖLÜMLÜ KAZA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Gökhan Naim'in cinayetinde yeni gelişme..
GÖKHAN NAİM CİNAYETİYLE İLGİLİ YENİ...
banner306

Etiyopyalı yetkililer düşen Boeing uçağının kara kutusunu ABD'ye vermedi

Etiyopyalı yetkililer düşen Boeing uçağının kara kutusunu ABD'ye vermedi

14 Mart 2019 Perşembe 10:08
Etiyopyalı yetkililer düşen Boeing uçağının kara kutusunu ABD'ye vermedi

Etiyopyalı bir heyet incelenmesi için düşen uçağın kara kutusunu kazanın gerçekleştiği Addis Ababa'dan alarak Paris'e getirdi.

Perşembe günü Etiyopya Havayolları'ndan yapılan açıklama ile kazayı soruşturan Etiyopyalı yetkililerin kara kutuyu Boeing 737 Max 8 uçağının üretildiği ABD'ye götürmek yerine Avrupa'ya vermeyi tercih ettiği belirtildi.

ABD'li yetkililer pazar günü meydana gelen ve 35 ülkeden 157 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın incelenmesi için kara kutunun kendilerine verilmesini talep etmişti. Kara kutuların uçak kazasında vatandaşları yer almayan ülkelere gönderilmesi alışılmış bir uygulama olmamasına rağmen Amerikalı yetkililerin kara kutuyu almak için birkaç gündür sessizce baskı yaptığı iddia edildi.

Kalkış anından yalnızca 6 dakika sonra düşerek parçalanan uçakta Kuzey Amerika kıtasından 18 Kanada vatandaşı da bulunuyordu ve kazanın hemen ardından olay yeri incelemesine Çin ve Avustralya dahil Almanya, Fransa ve İngiltere'den ekipler gitmişti.

Kara kutu Fransız havacılık uzmanlarının ardından Alman uzmanlara gönderilecekti ancak kara kutu içindeki yazılımın uçağın modeli nedeniyle yeni ve farklı olduğunu kaydeden Almanya, kutuyu incelemeyeceklerini duyurdu.

Uçak düşmeden saniyeler önce pilotun uçuş kontrollerine ilişkin bir problemi bildirdiği öğrenildi ki aynı model uçakla ilgili daha önce Çinli, Endonezyalı ve Amerikalı pilotlar benzer sorunları rapor etmişti.´´

Anahtar Kelimeler:
Düşen Etiyopya Uçağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTTO’dan, kamuda örgütlü sendikalara çağrı
KTTO’dan, kamuda örgütlü sendikalara çağrı
BM: Paris İklim Sözleşmesi’nin maliyeti 22 trilyon dolar
BM: Paris İklim Sözleşmesi’nin maliyeti 22 trilyon dolar
Etiyopya uçak kazasında Kanadalı bir aile üç neslini kaybetti
Etiyopya uçak kazasında Kanadalı bir aile üç neslini kaybetti
‘Formula 1’ tarihinin en başarılısı Schumacher
‘Formula 1’ tarihinin en başarılısı Schumacher
Bilim insanları kuantum bilgisayarla yapılan deneyde 'zamanı geriye aldı'
Bilim insanları kuantum bilgisayarla yapılan deneyde 'zamanı geriye aldı'
Boeing, tüm 737 max filosunun uçuşlarını durdurdu
Boeing, tüm 737 max filosunun uçuşlarını durdurdu
Çavuşoğlu, Brüksel'de yunan mevkidaşıyla biraraya geldi
Çavuşoğlu, Brüksel'de yunan mevkidaşıyla biraraya geldi
Bebek pudrası davasında tazminat kararı
Bebek pudrası davasında tazminat kararı
Toyota uzaya araç gönderecek
Toyota uzaya araç gönderecek
Çin'deki bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddiası
Çin'deki bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddiası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim