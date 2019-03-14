Etiyopyalı yetkililer düşen Boeing uçağının kara kutusunu ABD'ye vermedi

Etiyopyalı bir heyet incelenmesi için düşen uçağın kara kutusunu kazanın gerçekleştiği Addis Ababa'dan alarak Paris'e getirdi.

Perşembe günü Etiyopya Havayolları'ndan yapılan açıklama ile kazayı soruşturan Etiyopyalı yetkililerin kara kutuyu Boeing 737 Max 8 uçağının üretildiği ABD'ye götürmek yerine Avrupa'ya vermeyi tercih ettiği belirtildi.

ABD'li yetkililer pazar günü meydana gelen ve 35 ülkeden 157 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın incelenmesi için kara kutunun kendilerine verilmesini talep etmişti. Kara kutuların uçak kazasında vatandaşları yer almayan ülkelere gönderilmesi alışılmış bir uygulama olmamasına rağmen Amerikalı yetkililerin kara kutuyu almak için birkaç gündür sessizce baskı yaptığı iddia edildi.

Kalkış anından yalnızca 6 dakika sonra düşerek parçalanan uçakta Kuzey Amerika kıtasından 18 Kanada vatandaşı da bulunuyordu ve kazanın hemen ardından olay yeri incelemesine Çin ve Avustralya dahil Almanya, Fransa ve İngiltere'den ekipler gitmişti.

Kara kutu Fransız havacılık uzmanlarının ardından Alman uzmanlara gönderilecekti ancak kara kutu içindeki yazılımın uçağın modeli nedeniyle yeni ve farklı olduğunu kaydeden Almanya, kutuyu incelemeyeceklerini duyurdu.

Uçak düşmeden saniyeler önce pilotun uçuş kontrollerine ilişkin bir problemi bildirdiği öğrenildi ki aynı model uçakla ilgili daha önce Çinli, Endonezyalı ve Amerikalı pilotlar benzer sorunları rapor etmişti.´´