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Etiyopya’da bin 200 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya’da etnik çatışmalar nedeniyle son bir yılda bin 200 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya’da bin 200 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya’da etnik çatışmalar nedeniyle son bir yılda bin 200 kişi hayatını kaybetti.

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:07
Etiyopya’da bin 200 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya’da etnik çatışmalar nedeniyle son bir yılda bin 200 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir yılda etnik çatışmalar yüzünden evini terk etmek zorunda kalanların sayısının yaklaşık 1,2 milyon olduğu ve bin 200 kişinin bu çatışmalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 650 kişi tutuklandı.

Somali-Oromo, Somali-Afar, Gumuz-Amhara, Tigray-Ahmara, Güney Halkları ve Oromo etnik grupları arasında yaşanan rekabet ve çatışma özellikle geçen yıl artışa geçmişti.

Ülkedeki etnik çatışmalar, çoğunlukla eyalet sınırlarında yaşanan anlaşmazlık, tarihi husumetler ve bazı etnik grupların diğer grupların çoğunluk olduğu yerlere yerleşmeye başlaması nedeniyle çıkıyor.

Son Güncelleme: 25.09.2019 17:19
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya’da Etnik çatışmalar
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