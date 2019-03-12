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Etiyopya Uçağından Düşmeden Önce Duman Yükseldiği İddiası

Hejere, 13 Mart 19 : Etiyopya Havayollarına ait uçağın arka kısmından dün düşmeden önce duman yükseldiği ileri sürüldü. 

Etiyopya Uçağından Düşmeden Önce Duman Yükseldiği İddiası

Hejere, 13 Mart 19 : Etiyopya Havayollarına ait uçağın arka kısmından dün düşmeden önce duman yükseldiği ileri sürüldü. 

12 Mart 2019 Salı 07:17
Etiyopya Uçağından Düşmeden Önce Duman Yükseldiği İddiası

Hejere, 13 Mart 19 : Etiyopya Havayollarına ait uçağın arka kısmından dün düşmeden önce duman yükseldiği ileri sürüldü. 

Kazanın görgü tanıklarından Tamrat Abera, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, uçağın arkasından düşmeden önce duman çıktığını ve havada iki kez daire çizdiğini söyledi.

Etiyopya Havayolları, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giderken, kalkıştan 6 dakika sonra düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçağa ait karakutunun bulunduğunu duyurmuştu.

Uçakta bulunan 157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülkede bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Etiyopya Havayolları, dün yaşanan uçak kazasının ardından Boeing "737 Max 8" tipi uçaklarını seferlerinden çekmişti.

Havayollarının üst yöneticisi Tewolde Gebremariam, uçağın pilotunun imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya dönüş için izin istediğini, pilota dönüş izninin verildiğini söylemişti. Gebremariam, kazayla ilgili soruşturmanın uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü belirtmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulunmuştu.

Etiyopya Havayollarının, Boeing 737 Max 8 uçağını 15 Kasım 2018'de Boeing firmasından teslim aldığı kaydedilmişti. 

Devlete ait Etiyopya Havayollarının, Afrika'da en iyi havacılık şirketlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

(AA/ÖZ/HA)

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