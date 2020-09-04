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Etiyopya, Suudi Arabistan\'dan Düzensiz Göçmen Durumundaki 2 Bin Vatandaşını Daha Tahliye Edecek

İstanbul, 4 Eylül 20 : Etiyopya, Suudi Arabistan\'daki gözaltı merkezlerinde

04 Eylül 2020 Cuma 14:21
Etiyopya, Suudi Arabistan\'dan Düzensiz Göçmen Durumundaki 2 Bin Vatandaşını Daha Tahliye Edecek
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İstanbul, 4 Eylül 20 : Etiyopya, Suudi Arabistan'daki gözaltı merkezlerinde "insanlık dışı koşullarda tutuldukları" ileri sürülen düzensiz göçmen durumundaki 2 bin vatandaşını daha tahliye etme kararı aldı. 

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, diğer bakanlık ve kurumlarla iş birliği halinde 8 Eylül'den başlayarak yaklaşık 2 bin düzensiz göçmenin ülkeye geri getirileceği ifade edildi.

2017'den bu yana 400 binden fazla Etiyopyalının Suudi Arabistan'dan tahliye edilerek ülkeye getirildiği aktarılan açıklamada, Riyad hükümetine verdiği destekten ötürü de teşekkür edildi. 

"LİBYA'DAKİ KÖLE PAZARLARINI ANDIRIYOR" 

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İngiliz The Telegraph gazetesi, geçen hafta, gözaltı merkezindeki tutuklulardan edindiği fotoğrafları paylaşarak buranın Libya'daki köle pazarlarını andırdığını, düzensiz göçmenlerin kötü muamele gördüğünü yazmıştı.

Gazete ayrıca, Etiyopya'nın Cidde Konsolosluğunun, göçmenleri içeriden fotoğraf paylaşmaları halinde yasal sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardığını ve susturmaya çalıştığını aktarmıştı.

Fotoğraflarda, onlarca kişinin tek bir odada yarı çıplak halde tutulduğu görülmüştü. 

Her yıl binlerce Etiyopyalı çalışmak için Cibuti üzerinden Yemen'e ulaşarak buradan da kaçak yollarla Suudi Arabistan'a geçiyor.

(AA/HUR/ÖK)
 

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