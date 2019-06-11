Etiyopya Sınavlar Nedeniyle İnterneti Kesti Kesti

Addis Ababa, 11 Haziran 19 : Etiyopya, ülke çapında yapılan ulusal sınavların başlamasının ardından tüm internet bağlantısını kesti.
Etiyopya hükümeti ve ülkenin servis sağlayıcısı Ethio Telecom konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken, kesintinin, sınav süresince muhtemel kopya/ hırsızlık olaylarının önüne geçmek için tedbir amaçlı yapıldığı tahmin ediliyor.
Etiyopya geçen yıl da sınav döneminde benzer kesintiye gitmişti.
Sadece lise öğrencilerinin girdiği ulusal sınavlar cuma günü son bulacak.
(AA/FG)