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Etiyopya\'nın Güney Eyaletinde Güvenliği Ordu Devraldı

ÜLKENİN GÜNEYİNDE 20\'YE YAKIN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ GÖSTERİ VE ŞİDDET OLAYLARININ ARDINDAN FEDERAL KUVVETLER, EYALETİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA GÖREVİNİ TESLİM ALDI

Etiyopya\'nın Güney Eyaletinde Güvenliği Ordu Devraldı

ÜLKENİN GÜNEYİNDE 20\'YE YAKIN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ GÖSTERİ VE ŞİDDET OLAYLARININ ARDINDAN FEDERAL KUVVETLER, EYALETİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA GÖREVİNİ TESLİM ALDI

23 Temmuz 2019 Salı 13:12
Etiyopya\'nın Güney Eyaletinde Güvenliği Ordu Devraldı

ÜLKENİN GÜNEYİNDE 20'YE YAKIN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ GÖSTERİ VE ŞİDDET OLAYLARININ ARDINDAN FEDERAL KUVVETLER, EYALETİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA GÖREVİNİ TESLİM ALDI

AddisAbaba, 23 Temmuz 19 : Etiyopya'nın güneyinde geçen hafta yaşanan gösteri ve şiddet olaylarının ardından tüm güvenliği sağlama görevi, ordu ve federal kuvvetlere verildi.

Güney eyaletinin resmi televizyonu STV'den yapılan açıklamada, mevcut güvenlik yapılanmasının hukukun üstünlüğünü sağlamaya yetmediği ifade edilerek, bugünden geçerli olmak üzere Güney eyaletinin federal güvenlik güçlerinin başını çektiği komutanlık tarafından korunacağı belirtildi.

Olağanüstü hâl durumlarında güvenliği özel komutanlıklara devreden Etiyopya'da bazı yerel medya kuruluşları kararı "olağanüstü hâl" olarak nitelendirdi.

GEÇEN HAFTA 20 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Etiyopya'nın güneyindeki Hawassa şehri ve Sidama bölgesinde geçen hafta yaşanan gösteri ve şiddet olaylarında yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetmişti. 

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Ülkenin Güney eyaletindeki Sidama bölgesinin "bağımsız eyalet" olmak için yaptığı referandum talebinin geciktirilmesine tepki gösteren Sidamalıaktivistler, Hawassa şehri ve çevresinde protestolara başlamıştı.

Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonu, Güney eyaletinde yaşayan yaklaşık 50 etnik gruptan biri olan Sidama halkının bağımsız eyalet olma talebi için 5 ayda referanduma gidileceğini açıklamıştı.

Anayasaya göre, Eyalet Konseyinin söz konusu talebi aldıktan sonra bir yıl içinde referandum gerçekleştirmesi gerekiyor. 

ÜLKEDE 80'DEN FAZLA FARKLI ETNİK GRUP YAŞIYOR

Talebini geçen yıl 18 Haziran'da ileten Sidama halkının önde gelen aktivistleri, referandumun ertelenmesine tepki göstermiş; Sidama bölgesi yönetimi ise hükümetin belirlediği tarihe uyacaklarını açıklamıştı.

Ülkede 2007'de gerçekleştirilen nüfus sayımına göre Etiyopya'nın yüzde 4'ünü Sidamalılar oluşturuyor.

Etnik temelli 9 farklı eyaletin yanı sıra AddisAbaba ve Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla farklı etnik grup yaşıyor.

(AA/RU/FEZ)
 

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