Etiyopya\'da Seller Yaklaşık 300 Bin Kişiyi Yerinden Etti

İstanbul, 30 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da mevsimsel yağışların yol açtığı sellerden 1 milyon kişinin etkilendiğini ve yaklaşık 300 bin kişinin de yerinden olduğunu bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde görülen şiddetli ve uzun süren yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu, haziran ayından bu yana yaklaşık 300 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

Yağışların Afar, Oromiya, Gambella, Güney, Somali ve Amhara eyaletlerinde 1 milyon kişiyi etkilediği ve çaresiz bıraktığı ifade edilen açıklamada, sellerde sağlık kurumlarının da zarar gördüğü ve ilaç kıtlığı yaşandığı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, kötüleşen hijyen koşullarından ötürü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), kolera ve su kaynaklı hastalıklara yakalanma riskinin arttığı; barınma, gıda ve sağlık başta olmak üzere farklı başlıklarda yapılacak yardım çalışmaları için 40 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Her yıl haziran ve eylül ayları arasında yoğun yağış alan ülkede, sel ve heyelanlardan ötürü yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

(AA/HUR/ŞEB)

