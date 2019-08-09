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Etiyopya\'da İnsanoğlunun Yüksekte Kurduğu En Eski Yaşam Alanı Keşfedildi

BİLİM İNSANLARI, İNSANOĞLUNUN ŞİMDİYE KADAR YÜKSEK DAĞLARDA KURDUĞU EN ESKİ YAŞAM ALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Etiyopya\'da İnsanoğlunun Yüksekte Kurduğu En Eski Yaşam Alanı Keşfedildi

BİLİM İNSANLARI, İNSANOĞLUNUN ŞİMDİYE KADAR YÜKSEK DAĞLARDA KURDUĞU EN ESKİ YAŞAM ALANINI ORTAYA ÇIKARDI

09 Ağustos 2019 Cuma 15:10
Etiyopya\'da İnsanoğlunun Yüksekte Kurduğu En Eski Yaşam Alanı Keşfedildi

BİLİM İNSANLARI, İNSANOĞLUNUN ŞİMDİYE KADAR YÜKSEK DAĞLARDA KURDUĞU EN ESKİ YAŞAM ALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Addis Ababa, 9 Ağustos 19 : Arkeologlar, Etiyopya dağlarında yaklaşık 30 bin yıl önce avcıların yaşadığına ilişkin bulgulara ulaştı.

Science dergisinde yayımlanan ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda arkeologun katkıda bulunduğu bir araştırmaya göre, Etiyopya'nın güneyindeki 3 bin 500 metre yüksekliğindeki Bale Dağları'nda yaklaşık 30 bin yıl önce avcılar yaşıyordu.

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Şimdiye kadar bu yükseltideki en eski yaşam alanı olan bölgede avcıların obsidiyen taşından yapılmış bazı araçları kullandığı ve kemirgenleri avladığı anlaşıldı.

Bölgede bulunanlar arasında insan yapımı çeşitli eşyaların yanı sıra hayvan kemikleri de yer alıyor.

Bilim insanları, 31 bin ila 47 bin yıl öncesinde bölgenin defalarca mesken olarak kullanıldığını keşfederken, sakinlerin burada kalıcı olarak yaşayıp yaşamadığı netlik kazanmadı.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bu yıl başında yaklaşık 4 bin 600 metre yükseklikte en az 4 bin yıllık olduğu düşünülen mağara yerleşkesi bulunmuştu.

(AA/ÖZ/GÜL)

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