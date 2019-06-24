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Etiyopya\'da Darbe Girişiminin Lideri Öldürüldü

Addis Ababa, 24 Haziran 19 : Etiyopya\'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige\'nin kaçmaya çalışırken öldürüldüğü bildirildi.

Etiyopya\'da Darbe Girişiminin Lideri Öldürüldü

Addis Ababa, 24 Haziran 19 : Etiyopya\'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige\'nin kaçmaya çalışırken öldürüldüğü bildirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:03
Etiyopya\'da Darbe Girişiminin Lideri Öldürüldü

Addis Ababa, 24 Haziran 19 : Etiyopya'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige'nin kaçmaya çalışırken öldürüldüğü bildirildi.

AA muhabirinin Amhara polisi kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Etiyopya'da cumartesi akşamı eyalet yönetimini ele geçirmeye çalışan Tsige, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Polis, Tsige'nin, öldürülmeden önce eyaletin başkenti Bahirdar'ın yaklaşık 10 kilometre uzağında kaçmak üzere olduğu bilgisini paylaştı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Etiyopya'da hafta sonu yaşanan darbe girişimi ve Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'in suikasta uğramasının ardından ülke çapında bir günlük yas ilan edildi.

Türkiye gibi çok sayıda ülkenin yabancı misyonu yas nedeniyle başkent Addis Ababa'da bayraklarını yarıya indirdi.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ülkede internet erişimi kapatıldı, telefonlardaki kısa mesaj servisi de kullanılamıyor.

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Genelkurmay Başkanı Mekonnen'i evinde öldüren ve Amhara kökenli olduğu ileri sürülen korumanın da olay yerinde kendini vurmasının ardından kaldırıldığı hastanede öldüğü kaydedildi.

DARBECİ GENERAL DAHA ÖNCE DARBEDEN YARGILANMIŞTI

Amhara eyaletinin güvenlik şefi olan eski general Tsige ve taraftarlarının geçen cumartesi günü başlattığı yerel yönetimi ele geçirme girişimi başarısız olmuştu.

Eyalette tanınan isimlerden biri olan Tsige, eski başbakanlardan Meles Zenawi döneminde darbe teşebbüsüyle yargılanmış ve hapis yatmıştı.

Tsige, Abiy Ahmet hükümeti tarafından eyaletin güvenlik şefi olarak atanmıştı.

Amhara'da yaşanan olaylarda, Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve yakın çalışma arkadaşları hayatını kaybetmiş, Genelkurmay Başkanı Mekonnen başkentteki evinde yakın koruması tarafından öldürülmüştü.

Başlatılan soruşturma kapsamında kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı.

(AA/DOĞ/ÖK)

 

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