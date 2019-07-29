ETİYOPYA HALKI BİR GÜNDE 200 MİLYON FİDAN DİKEREK DÜNYA REKORU KIRMAK İÇİN SEFERBER OLDU

KAMPANYAYA, TÜRKİYE'NİN ADDİS ABABA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE DESTEK VERDİ

Addis Ababa, 29 Temmuz 19 : Etiyopya halkı, ulusal çapta başlatılan "bir günde 200 milyon ağaç kampanyası" için seferber oldu.

Devlet kurumlarınca organize edilen ve halktan büyük destek bulan kampanyayla, "bir günde en fazla fidan diken ekip" dalında dünya rekorunun kırılması amaçlanıyor.

Etiyopya Bilim ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında öğle saatlerine kadar 140 milyon fidanın dikiminin tamamlandığını duyurdu.

Kampanyaya Güney eyaletinin Arba Minch şehrinde katılan Başbakan Abiy Ahmed, halka, sokağa çıkma ve fidan dikme çağrısında bulundu.

Yerel sakinlerden Abiy Roresa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kampanyayı sonuna kadar destekliyorum. Bu bizim hayatımız ve burası bizim ülkemiz." dedi.

Roresa, bu çalışmanın, halkı tek bir amaç için bir araya getirdiğini ve birleştirdiğini vurgulayarak "Gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmalıyız." diye konuştu.

TÜRKİYE DE DESTEK VERDİ

Kampanyaya destek veren Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği çalışanları da Büyükelçilik Konutu'na fidan dikti.

Büyükelçilik Müsteşarı Evren Müderrisoğlu, kampanyaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, bunun, gelecek nesiller için büyük önem taşıdığına işaret etti.

Hükümetin mayıs ayında başlattığı "Yeşil Miras" projesi kapsamında, ülkede bu yıl 4 milyar ağaç dikilmesi planlanıyor.

Çalışmalar, 19. yüzyılın başlarında ormanların ülkenin toplam yüz ölçümüne oranının yüzde 35 olduğuna ancak bu oranın günümüzde yüzde 10’a gerilediğine işaret ediyor.

Hindistan'da 2016 yılında yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla 24 saatte 50 milyondan fazla fidan dikilerek bu alanda rekor kırılmıştı.

(AA/RU/YIL)

