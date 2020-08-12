Etiyopya 5 Milyar Fidan Dikti

İstanbul, 12 Ağustos 20 : Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, başlattığı "Yeşil Miras" inisiyatifi kapsamında haziranda başlayan yağmur sezonu boyunca 5 milyar fidanı toprakla buluşturdu.

Başbakan Abiy Ahmed'in başarıyla tamamlandığını duyurduğu ve kapanışını yaptığı inisiyatif, tüm ülke çapında kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yürütüldü.

Ormanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan ülke, 2021 yılında ise 6 milyar fidan dikeceğini açıkladı.

Kampanya kapsamında geçen yıl 4 milyar fidanı toprakla buluşturan Etiyopya, 12 saatte 350 milyon fidan dikerek dünya rekoru kırdığını bildirmişti.

Dünya rekoru bağımsız bir kurum tarafından tanınmasa da tüm ülkenin katıldığı kampanya dünya kamuoyunda dikkati çekmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, 20. yüzyılın başlarında ülkenin yüzde 35'i ormanlarla kaplıydı.

(AA/ÖZ/GÜL)