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“Etiyopya yerlerinden edilenleri zorla evine geri gönderiyor“

“Etiyopya yerlerinden edilenleri zorla evine geri gönderiyor“

21 Mayıs 2019 Salı 13:57
“Etiyopya yerlerinden edilenleri zorla evine geri gönderiyor“

Refugees International (RI), Etiyopya'yı yerlerinden edilen insanları tüm tehlikelere rağmen zorla ve baskıyla evlerine geri göndermekle suçladı.

Örgütten yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki etnik çatışmaların yüz binlerce insanın evini terk etmesine yol açtığı hatırlatılarak, "Etiyopya yerinden edilenleri zorla evine geri gönderiyor. RI, Etiyopya hükümetinin bu kişileri zorla evlerine geri taşıma çabası nedeniyle alarma geçti." ifadesi kullanıldı.

"Hükümetin icraatları mevcut insani krizi daha da kötüye götürüyor." değerlendirmesinde bulunan RI sözcülerinden Mark Yarnell, ülke ziyareti sırasında korkunç seviyelerde şiddetle karşılaşmış insanlarla bir araya geldiğini, hükümetin vaktinden önce insanları evine dönmeye zorlamasının mevcut acıları artıracağını belirtti.

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Açıklamada, Etiyopya hükümetinin geri dönüşlerin "güvenli ve gönüllü" olacağına ilişkin söz vermesine rağmen raporların bunun tam aksini gösterdiği ve bunun bir insan hakları ihlali olduğu hatırlatıldı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre, ülkede çoğunluğu etnik çatışmalar nedeniyle yerinden olan 2,2 milyon kişi bulunuyor.

Etiyopya hükümeti sözcüsü Billene Seyoum, iki hafta önce yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana ülkede 2,8 milyon insanın şiddet yüzünden yerinden olduğunu, bunların 875 bininin hükümetin çabaları sonucu geri döndüğünü kaydedilmişti.

Son Güncelleme: 21.05.2019 17:49
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya
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